Haberler Yaşam SİGARA ZAMMI SON DAKİKA FİYATLAR GÜNCELLENDİ! 11 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası BAT, Philip Morris, JTI sigara fiyatları ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 11.05.2022 07:37 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 07:38

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA FİYATLAR GÜNCELLENDİ! 11 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası BAT, Philip Morris, JTI sigara fiyatları ne kadar oldu?

Tütün üreticisi ve tüketicisi sigara zammı son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Ocak ve Mart ayından sonra Mayıs'ta gelen zamlarla sigara fiyatları yenilenmiş oldu. I.T. grubuna ait sigaraya yapılan zam sonrası grubun en ucuz sigarası 23,50 TL, en pahalısı ise 29 TL oldu. Son günlerde yeni zam haberi de gündemdeki yerini alırken Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M güncel sigara fiyat listesi ile sigaraya zam mı geldi sorusuna yanıt aranıyor. Peki 11 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası BAT, Philip Morris, JTI sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel sigara fiyatları listesi