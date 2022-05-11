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Haberler Yaşam SİGARA ZAMMI SON DAKİKA FİYATLAR GÜNCELLENDİ! 11 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası BAT, Philip Morris, JTI sigara fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 11.05.2022 07:37 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 07:38

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA FİYATLAR GÜNCELLENDİ! 11 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası BAT, Philip Morris, JTI sigara fiyatları ne kadar oldu?

Tütün üreticisi ve tüketicisi sigara zammı son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Ocak ve Mart ayından sonra Mayıs'ta gelen zamlarla sigara fiyatları yenilenmiş oldu. I.T. grubuna ait sigaraya yapılan zam sonrası grubun en ucuz sigarası 23,50 TL, en pahalısı ise 29 TL oldu. Son günlerde yeni zam haberi de gündemdeki yerini alırken Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M güncel sigara fiyat listesi ile sigaraya zam mı geldi sorusuna yanıt aranıyor. Peki 11 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası BAT, Philip Morris, JTI sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel sigara fiyatları listesi

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA FİYATLAR GÜNCELLENDİ! 11 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası BAT, Philip Morris, JTI sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara fiyatları ile ilgili gelişmeler sigaraya gelen zamların ardından gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Mayıs ayının ilk haftası itibarıyla sigara fiyatlarına zam yapıldığı açıklanmıştı. BAT, Philip Morris, JTI grubu markaların fiyatlarında artış yaşanırken son olarak Imperial Tobacco grubu da yeni sigara fiyatı listesini duyurdu. Peki 11 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası BAT, Philip Morris, JTI sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel zamlı marka marka sigara fiyatları

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA FİYATLAR GÜNCELLENDİ! 11 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası BAT, Philip Morris, JTI sigara fiyatları ne kadar oldu?

SİGARAYA ZAM GELDİ!

Sigara zammı sosyal medyada yayılan iddiaların ardından binlerce vatandaşın gündemine oturdu. Sosyal medyada dolaşan yeni fiyat listesine göre Mayıs 2022 itibariyle geçerli olmak üzere JTİ, BAT, Philip Morris marka sigaralara 2 TL'lik zam geldi.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ ŞÖYLE;

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

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SİGARA ZAMMI SON DAKİKA FİYATLAR GÜNCELLENDİ! 11 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası BAT, Philip Morris, JTI sigara fiyatları ne kadar oldu?

IMPERİAL TOBACCA GRUBU SİGARALARA ZAM GELDİ!

İşte yeni fiyat listesi;

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 29,00 TL
Davidoff C Line Blue - 26,00 TL

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA FİYATLAR GÜNCELLENDİ! 11 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası BAT, Philip Morris, JTI sigara fiyatları ne kadar oldu?

Bianca - 27,00 TL
Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA FİYATLAR GÜNCELLENDİ! 11 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası BAT, Philip Morris, JTI sigara fiyatları ne kadar oldu?

West (Navy, Grey, White) 23,50 TL
West Grey SL (Uzun) 26,00 TL
Imperial Classic Red - 26,00 TL

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