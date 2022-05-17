Haberler Yaşam Sigara zammı son durum: 17 Mayıs Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara fiyatları ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 17.05.2022 18:55 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 19:04

Sigara zammı son durum: 17 Mayıs Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara fiyatları ne kadar oldu?

Art arda gelen sigara zammı sonrası sigara fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. BAT, Philip Morris, JTI grubu markaların fiyatlarında artış yaşanırken son olarak Imperial Tobacco grubu da yeni sigara fiyatı listesi belli oldu. Tütün kullanıcısı en yüksek ve en ucuz sigara fiyatları araştırması yapıyor. Son aldığı zamla birlikte 8 TL oranında artış yaşayan fiyatlar marka marka fark ediyor. Peki 17 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası BAT, Philip Morris, JTI sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte marka marka zamlı ve güncel sigara fiyatları