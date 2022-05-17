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Haberler Yaşam Sigara zammı son durum: 17 Mayıs Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 17.05.2022 18:55 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 19:04

Sigara zammı son durum: 17 Mayıs Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara fiyatları ne kadar oldu?

Art arda gelen sigara zammı sonrası sigara fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. BAT, Philip Morris, JTI grubu markaların fiyatlarında artış yaşanırken son olarak Imperial Tobacco grubu da yeni sigara fiyatı listesi belli oldu. Tütün kullanıcısı en yüksek ve en ucuz sigara fiyatları araştırması yapıyor. Son aldığı zamla birlikte 8 TL oranında artış yaşayan fiyatlar marka marka fark ediyor. Peki 17 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası BAT, Philip Morris, JTI sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte marka marka zamlı ve güncel sigara fiyatları

Sigara zammı son durum: 17 Mayıs Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara fiyatları gelen zamların ardından merak konusu oluyor. En ucuzundan en pahalısına varıncaya kadar güncel sigara fiyatı açıklandı. Geçtiğimiz günlerde aldığı son zamla birlikte yılbaşından bu yana toplamda 8 TL'lik bir artışla yeni fiyatlar üzerinden değerlendirilen sigara fiyatları yeni rakamlarla sorgulanıyor. Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M güncel sigara fiyat listesi ile sigaraya zam mı geldi sorusuna yanıt aranıyor. Peki 17 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası BAT, Philip Morris, JTI sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel sigara fiyatları listesi

Sigara zammı son durum: 17 Mayıs Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara fiyatları ne kadar oldu?

SİGARAYA ZAMMI GELDİ?

Sigara zammı sosyal medyada yayılan iddiaların ardından binlerce vatandaşın gündemine oturdu. Sosyal medyada dolaşan yeni fiyat listesine göre Mayıs 2022 itibariyle geçerli olmak üzere JTİ, BAT, Philip Morris marka sigaralara 2 TL'lik zam gelmişti.

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 29,00 TL

Davidoff C Line Blue - 26,00 TL

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Sigara zammı son durum: 17 Mayıs Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara fiyatları ne kadar oldu?

Bianca - 27,00 TL
Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

Sigara zammı son durum: 17 Mayıs Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara fiyatları ne kadar oldu?

West (Navy, Grey, White) 23,50 TL
West Grey SL (Uzun) 26,00 TL
Imperial Classic Red - 26,00 TL

Sigara zammı son durum: 17 Mayıs Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara fiyatları ne kadar oldu?

Marlboro Roll 50: 27,00 TL

Marlboro Edge: 27,00 TL

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