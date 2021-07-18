Şile plajlarında adım atacak yer kalmadı! Havadan böyle görüntülendi

"BU YAŞIMA KADAR DENİZE GİRMEDİĞİM İÇİN PİŞMANIM"



Bahattin Aybi ise, "60 yıldır hiç denize girmedim. 38 senedir de İstanbul'dayım ancak ilk kez bugün denize girdim. Çocuklarımı kırmamak için plaja geldim.