HaberlerYaşamŞile plajlarında adım atacak yer kalmadı! Havadan böyle görüntülendi
Giriş Tarihi: 18.07.2021 16:33Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 16:33
Şile plajlarında adım atacak yer kalmadı! Havadan böyle görüntülendi
Şile'de tam anlamıyla adım atacak yer kalmadı. Kurban Bayramında şehir dışına çıkmayan İstanbullular, Şile'ye akın etti. Havanın da sıcak olmasını fırsat bilenler deniz ve güneşin tadını çıkardı. Sosyal mesafe kurallarının zaman zaman unutulduğu plajda, cankurtaranlar da gün boyu yoğun mesai yaptı. Adım atacak yerin kalmadığı plajdakiler havadan görüntülendi.