Silivri'de kazdıkları tünelde mahsur kalan 2 kişinin aranması sürüyor

Silivri'de, tarihi eser bulmak için kiraladıkları villanın bahçesini kazan 5 kişiden 2'sinin karbondioksit gazından zehirlediği ihbarı üzerine olay yerine gelen Jandarma, AFAD ve İtfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına 2'nci günde de devam edildi.