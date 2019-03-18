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  • Silivri'de kazdıkları tünelde mahsur kalan 2 kişinin aranması sürüyor

'de kazdıkları tünelde mahsur kalan 2 kişinin aranması sürüyor

'de define ararken kazdıkları tünelde mahsur kalarak zehirlendikleri iddia edilen 2 kişinin arama kurtarma çalışmalarında 18 saat geride kaldı.

Giriş Tarihi: 18.03.2019 16:40 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 16:41
Silivri'de kazdıkları tünelde mahsur kalan 2 kişinin aranması sürüyor

'de, tarihi eser bulmak için kiraladıkları villanın bahçesini kazan 5 kişiden 2'sinin karbondioksit gazından zehirlediği ihbarı üzerine olay yerine gelen Jandarma, AFAD ve İtfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına 2'nci günde de devam edildi.

Silivri'de kazdıkları tünelde mahsur kalan 2 kişinin aranması sürüyor

Dün sabah 10.00'da başlayan çalışmalara akşam 19.00'da ara verilirken, bugün sabah saat 08.00 itibariyle işlemlere kaldığı yerden devam edildi.

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Silivri'de kazdıkları tünelde mahsur kalan 2 kişinin aranması sürüyor

3 kişinin gözaltına alındığı olaya ilişkin geniş çaplı araştırma başlatılırken, gözaltında tutulan kişiler zaman zaman kazı bölgesine getirilerek sorgulama yapılıyor.

Silivri'de kazdıkları tünelde mahsur kalan 2 kişinin aranması sürüyor

7 metre derinlik 120 metre uzunluk olacak şekilde tünel kazıldığı iddia edilirken, tünelin villa tipi evlerin altında bulunması ekiplerin müdahalesini yavaşlatıyor.

Silivri'de kazdıkları tünelde mahsur kalan 2 kişinin aranması sürüyor

Bu arada tüneldeki 2 kişinin yakınları da olay yerinde yetkililerden gelecek haberleri bekliyor.

Silivri'de kazdıkları tünelde mahsur kalan 2 kişinin aranması sürüyor
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Silivri'de kazdıkları tünelde mahsur kalan 2 kişinin aranması sürüyor
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