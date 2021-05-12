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Haberler Yaşam Sınavlar ne zaman yapılacak? 2021 Ortaokul ve lise sınavları ne zaman, nasıl yapılacak ve iptal mi?
Giriş Tarihi: 11.05.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 10:07

yapılacak? 2021 Ortaokul ve lise sınavları ne zaman, nasıl yapılacak ve iptal mi?

Tam kapanma süreci sonrası gelişmeler merak edilirken bunlar arasında en önemlileri " yapılacak?", " olacak?" gibi soruların yanıtları oluyor. Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitim sürecine devam ederken sınavların akıbeti hakkındaki son gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Bu kapsamda; Bakanlığından lise sınavları ile ilgili olarak son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamalar doğrultusunda; ? 2021 Bu yıl ortaokul ve liselerde ? İşte Bakan 'un son açıklamaları!

MEB duyurdu: Sınavlar ne zaman yapılacak? 2021 Ortaokul ve lise sınavları ne zaman, nasıl yapılacak ve iptal mi?

Milyonlarca ortaokul ve lise öğrencisi ile velileri " yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. 29 Nisan-17 Mayıs tam kapanma süreci devam ederken süreç sonrası söz konusu sınavların iptal olup olmadığı da öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Konu ile alakalı Bakanı ise önemli açıklamalarda bulundu ve " olacak?" sorusunun yanıtı da bu şekilde netlik kazandı. Bu kapsamda; ortaokul ve liselerde ? ile ? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları!

MEB duyurdu: Sınavlar ne zaman yapılacak? 2021 Ortaokul ve lise sınavları ne zaman, nasıl yapılacak ve iptal mi?

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Bakanlığı'ndan lise sınavları ile ilgili olarak son dakika açıklaması yapıldı. Buna göre,

1- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin her dersten tek sınav yapılacaktır.

2- 12. sınıflar düzeyinde birinci ve ikinci döneme ilişkin sınavlar tamamlandığından bu sınıfların 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemleri, ilgili Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülerek tamamlanacaktır.

3- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak sınavlara yönelik hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacaktır. Sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle en geç 21 Mayıs 2021 tarihine kadar eğitim kurumu müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekecektir.

4- Eğitim kurumu müdürlüklerince dilekçeleri alınan ve tercihleri doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına katılmayacak olan öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, birinci dönem notlarına göre tamamlanacak ve bu öğrencilere yönelik başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır.

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MEB duyurdu: Sınavlar ne zaman yapılacak? 2021 Ortaokul ve lise sınavları ne zaman, nasıl yapılacak ve iptal mi?

5- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine ilişkin olarak sınavları yapılamamış olan ve takvim doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin ise 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, sınavlarla birlikte diğer ölçme ve değerlendirme uygulamaları değerlendirmeye alınarak tamamlanacaktır.

6- Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine yönelik sınavları tamamlanmış olan öğrencilere de tercih hakkı sunulacak olup istemeleri hâlinde bu öğrenciler de sadece birinci dönem notları ile değerlendirilecektir.

7- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin katılım sağlamak isteyen öğrencilerin sınavları, 1 Kasım 2020 - 26 Mart 2021 tarihleri arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde planlanarak uygulanacaktır.

8- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin sınavların yapılacağı 24 Mayıs - 18 Haziran 2021 tarihleri arasında farklı bir ilde ve yurt dışında bulunacak öğrencilere de bulundukları yerlerde sınav uygulamaları yapılabilecektir.

MEB duyurdu: Sınavlar ne zaman yapılacak? 2021 Ortaokul ve lise sınavları ne zaman, nasıl yapılacak ve iptal mi?

9- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, 21 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

10- 12. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak sorumluluk sınavları kapsamına dâhil edilecektir.

11- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci döneminde yapılan sınavlara geçerli mazereti nedeniyle girememiş öğrenciler ile 24 Mayıs-18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak sınavlara katılmak isteyip de geçerli mazereti nedeniyle katılamayacak öğrencilere yönelik olarak 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak olan sorumluluk sınavları döneminde sınav hakkı tanınacaktır.

MEB duyurdu: Sınavlar ne zaman yapılacak? 2021 Ortaokul ve lise sınavları ne zaman, nasıl yapılacak ve iptal mi?

SINAVLAR İPTAL Mİ OLACAK?

İkinci dönem için sınavlarda düzenleme yapan 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavlarının 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelendiğini bildirildi. Dolayısı ile lise sınavları iptal edilmedi. Lise sınav tarihleri ile ilgili ilerleyen günlerde yeni açıklama yapılması bekleniyor.

BAKAN SELÇUK'TAN ERTELENEN SINAVLARLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA!

Bakanlığı "Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir." açıklamasında bulundu. Sınav tarihlerinin ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.

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