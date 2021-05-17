17 Mayıs-1 Haziran 2021 tarihleri aralığında kademeli normalleşme sürecine girildi. Bu kapsamda, pek çok merak edilen konu ile ilgili sorgulamalar hız kesmeden sürüyor. Bu sorgulamalar arasında "Sınavlar ne zaman yapılacak?", "Sınavlar iptal mi?", "Sınavlar ertelendi mi?" gibi pek çok önemli soru yer alıyor. Merak edilen soruların yanıtlarına ilişkin geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapılmıştı. Yapılan açıklamaya göre; belirtilen sınıflardaki öğrencilerin sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı bulunduğu, istemeyen öğrencilerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle 21 Mayıs'a kadar eğitim kurumu müdürlüklerine başvuru yapmaları gerektiği gibi pek çok bilgi yer aldı. Bu kapsamda; sınavlar ne zaman yapılacak, nasıl olacak? MEB ile ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak, iptal mi? MEB açıklaması ile sınavlar iptal mi, ertelendi mi sorularının yanıtları!