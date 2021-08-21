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Haberler Yaşam Sınırda büyük hareketlilik! Tam 560 kilometre... Havadan görüntülendi
Giriş Tarihi: 21.08.2021 17:29 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 17:32

Sınırda büyük hareketlilik! Tam 560 kilometre... Havadan görüntülendi

Göçmenlerin yasa dışı geçişlerinin engellenmesi için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde başlatılarak, Van'ın Çaldıran ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesine kadar olan İran hattındaki 560 kilometrelik sınıra modüler beton duvar örülüyor. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İller İdaresi Genel Müdürü H. Kürşat Kırbıyık, Terörle Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve gazeteciler, duvarın örüldüğü sınır bölgesine gelirken, havadan da inceleme yapıldı.

Sınırda büyük hareketlilik! Tam 560 kilometre... Havadan görüntülendi

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinden başlatılan, Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesi hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları devam ederken, tedbirler de artırılıyor.

Sınırda büyük hareketlilik! Tam 560 kilometre... Havadan görüntülendi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İller İdaresi Genel Müdürü H. Kürşat Kırbıyık, Terörle Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve gazeteciler, duvarın örüldüğü sınır bölgesine geldi.

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Sınırda büyük hareketlilik! Tam 560 kilometre... Havadan görüntülendi

Ulusal ve uluslararası gazete, televizyon ile haber ajansından gelen gazeteciler, 3 helikopterle sınır hattını havadan gördü.

Sınırda büyük hareketlilik! Tam 560 kilometre... Havadan görüntülendi

İlk olarak Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki sınır duvarının yapıldığı alanı ziyaret eden yetkililer, daha sonra çalışmaların birinci etabı olan sınır hattında, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen 98 kişilik mayın arama ekibinin mayın çalışmalarını denetledi.

Sınırda büyük hareketlilik! Tam 560 kilometre... Havadan görüntülendi

Vali Bilmez, duvarın örüleceği alanda şu ana kadar yapılan çalışmalarda 3 bin 500 mayının tespit edilip, etkisiz hale getirildiğini söyledi.

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