HaberlerYaşamSınırda büyük hareketlilik! Tam 560 kilometre... Havadan görüntülendi
Giriş Tarihi: 21.08.2021 17:29Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 17:32
Sınırda büyük hareketlilik! Tam 560 kilometre... Havadan görüntülendi
Göçmenlerin yasa dışı geçişlerinin engellenmesi için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde başlatılarak, Van'ın Çaldıran ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesine kadar olan İran hattındaki 560 kilometrelik sınıra modüler beton duvar örülüyor. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İller İdaresi Genel Müdürü H. Kürşat Kırbıyık, Terörle Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve gazeteciler, duvarın örüldüğü sınır bölgesine gelirken, havadan da inceleme yapıldı.