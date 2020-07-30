Siirt ve Sinop bayram namazı saatleri! Siirt ve Sinop 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle bu sene hayatımızdaki çoğu alışkanlığımız değişti. Ramazan ayının sonundaki bayram namazına hem sokağa çıkma yasağı hem de camilerin kapalı olması nedeniyle katılamadık. Bayram namazı geçen bayram kılınamadı bu bayram ise camiler açık olacak, herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması da yok. Siirt ve Sinop bayram namazı saatleri burada! Sinop ve Siirt şehirlerinde yaşayan vatandaşlarımızın merakla beklediği 'bayram namazı saat kaçta' sorusunun cevabı özel olarak hazırladığımız içeriğimizde...