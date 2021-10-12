Şırnaklıların İHA gururu! Selçuk Bayraktar İHA’ları ilk kez bu köyde denedi

Yılmaz, Bayraktar ve ekibinin o dönem sık sık köylerini ziyaret ettiğini belirterek, ülkeye büyük katkısı olan İHA'ların deneme uçuşlarının köylerinde yapılmasından gurur duyduklarını aktardı.

Bölgede tesis edilen huzur ve güven ortamına değinen Yılmaz, "Artık köylere geri dönüş oldu. Herkes rahatlıkla gezebiliyor. O dönemler köyün yukarısına çıktın mı çatışma çıkıyordu. Şimdi çobanlar hayvanları rahatlıkla otlatabiliyor. İnsanlar bağına, bahçesine rahatlıkla gidebiliyor. Böyle bir icat yapıp, milletimizi rahata kavuşturdukları için memnunuz." diye konuştu.