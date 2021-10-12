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Haberler Yaşam Şırnaklıların İHA gururu! Selçuk Bayraktar İHA'ları ilk kez bu köyde denedi
Giriş Tarihi: 12.10.2021 16:01 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 16:01

Şırnaklıların İHA gururu! Selçuk Bayraktar İHA'ları ilk kez bu köyde denedi

Şırnak'ın Akçay köyünün sakinleri, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, 15 yıl önce otomatik iniş kalkış deneme uçuşları Gabar Dağı'nda yapılan ve terörle mücadele operasyonlarında başarıyla kullanılan insansız hava araçlarının (İHA) başarısıyla gurur duyuyor.

AA
Şırnaklıların İHA gururu! Selçuk Bayraktar İHA’ları ilk kez bu köyde denedi

Türkiye'de üretilen ve ilk denemeleri Gabar Dağı'nda yapılan İHA'lar, teknoloji dünyasında artık bir marka oldu.

İç güvenlik operasyonlarında ve sınır ötesindeki operasyonlarda güvenlik güçlerinin en büyük yardımcılarından olan İHA ve SİHA'lar, operasyonlarda hava gücü olarak önemli katkı sağlıyor.

Türkiye'nin ileri teknolojileri kullanarak ürettiği İHA ve SİHA'lar, terörle mücadelede ve sınır güvenliğinde etkin şekilde kullanılıyor.

Şırnaklıların İHA gururu! Selçuk Bayraktar İHA’ları ilk kez bu köyde denedi

Şırnak'ın Gabar Dağı eteklerindeki Akçay köyünün sakinleri için, mini İHA'ların ilk deneme uçuşlarından birinin 2006 yılında yörede yapılması gurur vesilesi oldu.

Şırnaklılar, Türk savunma sanayisinin gökyüzündeki gözbebeği haline gelen ve yurt dışında da ilgi gören İHA'ların 15 yıl önceki uçuş denemelerine katılan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ı yeniden köylerinde ağırlamak istiyor.

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Şırnaklıların İHA gururu! Selçuk Bayraktar İHA’ları ilk kez bu köyde denedi

"BÖYLE İCAT YAPIP, MİLLETİMİZİ RAHATA KAVUŞTURDUKLARI İÇİN MEMNUNUZ"

Akçay köyünün 24 yaşındaki muhtarı Ramazan Yılmaz, AA muhabirine, Selçuk Bayraktar ve ekibinin yaklaşık 15 sene önce İHA deneme uçuşlarını köylerinde yaptığını söyledi.

Şırnaklıların İHA gururu! Selçuk Bayraktar İHA’ları ilk kez bu köyde denedi

O dönem deneme uçuşları sırasında bazı İHA'ların araziye düştüğünü dile getiren Yılmaz, "Düşen İHA'ları alıp nizamiyeye teslim ediyorduk. Bizi şeker, çikolata ile ödüllendiriyorlardı. Çocuktuk, heyecanlanıyorduk. Sürekli havaya bakıyorduk. Çikolata alalım diye düşmesini bekliyorduk." dedi.

Şırnaklıların İHA gururu! Selçuk Bayraktar İHA’ları ilk kez bu köyde denedi

Yılmaz, Bayraktar ve ekibinin o dönem sık sık köylerini ziyaret ettiğini belirterek, ülkeye büyük katkısı olan İHA'ların deneme uçuşlarının köylerinde yapılmasından gurur duyduklarını aktardı.

Bölgede tesis edilen huzur ve güven ortamına değinen Yılmaz, "Artık köylere geri dönüş oldu. Herkes rahatlıkla gezebiliyor. O dönemler köyün yukarısına çıktın mı çatışma çıkıyordu. Şimdi çobanlar hayvanları rahatlıkla otlatabiliyor. İnsanlar bağına, bahçesine rahatlıkla gidebiliyor. Böyle bir icat yapıp, milletimizi rahata kavuşturdukları için memnunuz." diye konuştu.

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