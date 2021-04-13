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Haberler Yaşam Şırnak'ta tarihi buluş! Tunç Çağı’na dayanıyor
Giriş Tarihi: 13.04.2021 11:31 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 11:33

'ta tarihi buluş! ’na dayanıyor

'ın ilçesine bağlı Kozluca köyü yakınlarında, 'na ait olduğu değerlendirilen insan ve hayvan figürlerinin kazındığı kaya parçaları dikkat çekerken, köy halkı bölgenin korunmaya alınmasını istiyor.

Şırnak'ta tarihi buluş! Tunç Çağı’na dayanıyor

Suriye sınırının sıfır noktasında arazide insan, deve ile at figürlerinin kazındığı kayalar dikkat çekiyor. Mardin İl Kültür Turizm Müdürlüğünden gelen arkeologlar, yaptıkları inceleme ile figürlerin 'na ait olduğunu değerlendirdi.

Şırnak'ta tarihi buluş! Tunç Çağı’na dayanıyor

Figürleri kayıt altına alan arkeologlar, bölgenin sit alanı ilan edilerek korunmaya alınması için hazırladıkları raporu Kültür ve Turizm Bakanlığına sunacaklarını belirtti.

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Şırnak'ta tarihi buluş! Tunç Çağı’na dayanıyor

Tarihi İpekyolu yakınında bulunan kayaların korunmaya alınmasını isteyen köylüler, yapılacak bir çalışma ile başka bulgulara rastlanabileceğini söyledi.

Şırnak'ta tarihi buluş! Tunç Çağı’na dayanıyor

Çocukluklarından beri figürleri gördüklerini belirten Köylülerden Ali Çiçek, "Küçüklüğümüzde hayvan otlatmaya gelirken bu figürleri görüyorduk.

Şırnak'ta tarihi buluş! Tunç Çağı’na dayanıyor

Buraya gelip bu figürlerin ne olduğu konusunda hasbihal ediyorduk.

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