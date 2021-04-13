Şırnak'ta tarihi buluş! Tunç Çağı’na dayanıyor

Suriye sınırının sıfır noktasında arazide insan, deve ile at figürlerinin kazındığı kayalar dikkat çekiyor. Mardin İl Kültür Turizm Müdürlüğünden gelen arkeologlar, yaptıkları inceleme ile figürlerin Tunç Çağı'na ait olduğunu değerlendirdi.