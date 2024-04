Şişli’de kaldırımlar çöküyor altyapı SOS veriyor! İkinci defa mini obruk boyutunda kaldırım çöktü

Olayda yaralama ve can kaybı yaşanmazken yaklaşık 7 ay önce gündüz saat 12.15 sıralarınsa Esentepe Mahallesi Harman Sokak'ta meydana gelen ilk kaldırım çökmesinde de Şirketten yemeğe çıkan Gülcan N. İsimli kadın yürüdüğü sırada kaldırım çökmüş ve çukura düştükten sonra yaralanıp hastaneye kaldırılmıştı. Her iki çukurunda yaklaşık 3 metre boyunda olması Şişli'de yar altındaki bu toprak boşalmasının sebepleri belirlenemedi. Vatandaşlar Şişli'de her an bir yol veya kaldırım çökecekmiş gibi korku yaşamasına sebep oldu.