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Haberler Yaşam Şişli'de kaldırımlar çöküyor altyapı SOS veriyor! İkinci defa mini obruk boyutunda kaldırım çöktü
Giriş Tarihi: 26.04.2024 18:27 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 18:27

Şişli'de kaldırımlar çöküyor altyapı SOS veriyor! İkinci defa mini obruk boyutunda kaldırım çöktü

İstanbul Şişli'de yolda yaklaşık 3 metre derinliğinde çökme meydana geldi. Yeşilçimen Sokak'ta yaşanan olayda park halindeki bir otomobil ve minibüs çukurda askıda kaldı. Araçlar vinç yardımıyla olay yerinden çekilirken Şişlide meydana gelen ikinci kaldırım çökmesinden dolayı yeraltındaki toprak kaybının tehlike sinyalleri verildiği kaydedildi.

Mustafa KAYA
Şişli’de kaldırımlar çöküyor altyapı SOS veriyor! İkinci defa mini obruk boyutunda kaldırım çöktü

Şişli'de 7 ay arayla ikinci kaldırım çökmesinin meydana gelmesi altyapı sorunlarını gündeme getirdi. 11 Ekim 2023 tarihinde Esentepe Mahallesi Harman Sokakta meydana gelen ve Gülcan N.'nin yürürken çöken çukura düşmesi sonucu yaralanması olayından sonra Yeşilçimen Sokakta meydana gelen kaldırım çökmesi tehlikeyi gözler önüne serdi. Her iki kaldırım çökmesinde can kaybının olmaması teselli kaynağı oldu.

Şişli’de kaldırımlar çöküyor altyapı SOS veriyor! İkinci defa mini obruk boyutunda kaldırım çöktü

Şişli'de 25 Nisan saat 16:00 sıralarında Yeşilçimen Sokak'ta bir otomobil ve minibüsün park halinde bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 3 metre derinliğinde çökme meydana geldi. Çökmenin ardından minibüs ve otomobil asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, İGDAŞ ve İBB'ye bağlı ekipler sevk edildi.

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Şişli’de kaldırımlar çöküyor altyapı SOS veriyor! İkinci defa mini obruk boyutunda kaldırım çöktü

Ekipler araçların çıkarılması için çalışma başlatırken, minibüsün trafik cezası nedeniyle 1 ay süreyle bağlandığı ve Fulya'da bulunan bir Yediemin otoparkına çekildiği öğrenildi. Minibüsün, otopark görevlileri tarafından 3-4 gün önce dışarı çıkarılıp sokağa park edildiği iddia edildi. Yapılan çalışmaların ardından minibüs ve otomobil ekipler tarafından vinç yardımıyla çekildi.

Şişli’de kaldırımlar çöküyor altyapı SOS veriyor! İkinci defa mini obruk boyutunda kaldırım çöktü

Olayda yaralama ve can kaybı yaşanmazken yaklaşık 7 ay önce gündüz saat 12.15 sıralarınsa Esentepe Mahallesi Harman Sokak'ta meydana gelen ilk kaldırım çökmesinde de Şirketten yemeğe çıkan Gülcan N. İsimli kadın yürüdüğü sırada kaldırım çökmüş ve çukura düştükten sonra yaralanıp hastaneye kaldırılmıştı. Her iki çukurunda yaklaşık 3 metre boyunda olması Şişli'de yar altındaki bu toprak boşalmasının sebepleri belirlenemedi. Vatandaşlar Şişli'de her an bir yol veya kaldırım çökecekmiş gibi korku yaşamasına sebep oldu.

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