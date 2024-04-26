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Şişli'de kaldırımlar çöküyor altyapı SOS veriyor! İkinci defa mini obruk boyutunda kaldırım çöktü
Giriş Tarihi: 26.04.2024 18:27
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
18:27
Şişli'de kaldırımlar çöküyor altyapı SOS veriyor! İkinci defa mini obruk boyutunda kaldırım çöktü
İstanbul Şişli'de yolda yaklaşık 3 metre derinliğinde çökme meydana geldi. Yeşilçimen Sokak'ta yaşanan olayda park halindeki bir otomobil ve minibüs çukurda askıda kaldı. Araçlar vinç yardımıyla olay yerinden çekilirken Şişlide meydana gelen ikinci kaldırım çökmesinden dolayı yeraltındaki toprak kaybının tehlike sinyalleri verildiği kaydedildi.