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'de otomobil viyadükten düştü: 3 yaralı

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 29.12.2018 07:36 Güncelleme Tarihi: 29.12.2018 07:37
Şişli'de otomobil viyadükten düştü: 3 yaralı

'de bir otomobilin viyadükten düşmesi sonucu üç kişi yaralandı.

Şişli'de otomobil viyadükten düştü: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş Bomonti-Dolmabahçe Tünel girişindeki polis kontrol noktasından kaçtığı iddia edilen Emre Ç. yönetimindeki 34 UD 0922 plakalı otomobil, tünel çıkışında demir bariyerlere çarptı.

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Şişli'de otomobil viyadükten düştü: 3 yaralı

Çarpmanın etkisiyle bariyerleri parçalayarak viyadükten düşen araçta bulunan sürücü Emre Ç. ve isimleri öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.

Şişli'de otomobil viyadükten düştü: 3 yaralı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şişli'de otomobil viyadükten düştü: 3 yaralı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Şişli'de otomobil viyadükten düştü: 3 yaralı

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şişli'de otomobil viyadükten düştü: 3 yaralı

nedeniyle araç trafiğine kapanan yol ise söz konusu otomobilin kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

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