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Haberler Yaşam Site sakini dehşet anlarını ifadesinde anlattı: Ne alarm çaldı, ne yangın söndürme sistemi çalıştı
Giriş Tarihi: 01.05.2023 10:12 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 11:03

Site sakini dehşet anlarını ifadesinde anlattı: Ne alarm çaldı, ne yangın söndürme sistemi çalıştı

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki lüks sitede çıkan yangında evleri ve eşyaları yanan vatandaşlar polise giderek şikayetçi oldu. Site sakini endüstri mühendisi İbrahim Murat Akgün ifadesinde, "5 dakika içinde eşim ve kızımla birlikte otoparka indik. Bu sürede evden çıkarken elektrikler gitti. Otoparka indiğimizde kapı açılmadı. Aracımızı orada bıraktık. Yaya kapısından dışarı çıktık. Yangın devam ederken 01.30'a kadar binanın önünde bekledik. Gerek evden çıkmadan önce, gerek daire içinde bina içerisindeyken herhangi bir alarm çalmadı, yangın sistemi çalışmadı. Bu olayda kusuru bulunan kişi veya kişilerden davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Ceyhan TORLAK
ERTAN GÜRCANER
Site sakini dehşet anlarını ifadesinde anlattı: Ne alarm çaldı, ne yangın söndürme sistemi çalıştı

Narlıdere ilçesi Yenikale Mahallesi'nde bulunan 4 bloklu lüks sitedeki 40 dairenin bulunduğu 8 katlı binada 27 Nisan'da gece saat saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve İl Emniyet Müdürlüğü TOMA'ları yerden, yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti.

Site sakini dehşet anlarını ifadesinde anlattı: Ne alarm çaldı, ne yangın söndürme sistemi çalıştı

Yangın yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 6 kişi dumandan etkilendi, bir kişi de panikle balkondan atladığı için ayağından yaralandı. İtfaiye ekiplerinin ilk tespitine göre yangın ikinci kattaki elektrik kontağından çıktı. Lüks sitedeki 40 daire içindeki eşyalarla birlikte tamamen yanarak küle döndü.

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Site sakini dehşet anlarını ifadesinde anlattı: Ne alarm çaldı, ne yangın söndürme sistemi çalıştı

DUMAN VE ALEVLERİ GÖRÜNCE AŞAĞI İNDİK

Evleri yanan endüstri mühendisi İbrahim Murat Akgün ile doktor S.E., polise giderek yangına sebep olanlardan şikayetçi oldu. İbrahim Murat Akgün ifadesinde, "Kat 6 daire 33'te eşim Esra ve kızım Tuana ile birlikte yaşıyoruz. Saat 22.00 sıralarında dışarıdan gelen sesler nedeniyle camdan dışarı baktık.

Site sakini dehşet anlarını ifadesinde anlattı: Ne alarm çaldı, ne yangın söndürme sistemi çalıştı

3. katın bulunduğu 16-17 numaralı dairelerin arasındaki koridordan duman ve alevleri görünce yangın merdiveninden aşağıya indik" dedi.

Site sakini dehşet anlarını ifadesinde anlattı: Ne alarm çaldı, ne yangın söndürme sistemi çalıştı

KAPI AÇILMADI, ARACIMIZI OTAPARKTA BIRAKTIK

Akgün, "5 dakika içinde eşim ve kızımla birlikte otoparka indik. Bu sürede evden çıkarken elektrikler gitti. Otoparka indiğimizde kapı açılmadı. Aracımızı orada bıraktık.

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