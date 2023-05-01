Haberler Yaşam Site sakini dehşet anlarını ifadesinde anlattı: Ne alarm çaldı, ne yangın söndürme sistemi çalıştı

Giriş Tarihi: 01.05.2023 10:12 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 11:03

Site sakini dehşet anlarını ifadesinde anlattı: Ne alarm çaldı, ne yangın söndürme sistemi çalıştı

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki lüks sitede çıkan yangında evleri ve eşyaları yanan vatandaşlar polise giderek şikayetçi oldu. Site sakini endüstri mühendisi İbrahim Murat Akgün ifadesinde, "5 dakika içinde eşim ve kızımla birlikte otoparka indik. Bu sürede evden çıkarken elektrikler gitti. Otoparka indiğimizde kapı açılmadı. Aracımızı orada bıraktık. Yaya kapısından dışarı çıktık. Yangın devam ederken 01.30'a kadar binanın önünde bekledik. Gerek evden çıkmadan önce, gerek daire içinde bina içerisindeyken herhangi bir alarm çalmadı, yangın sistemi çalışmadı. Bu olayda kusuru bulunan kişi veya kişilerden davacı ve şikayetçiyim" dedi.