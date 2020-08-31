Sivas’ın ilk çınarı zamana meydan okuyor

Türkmenoğlu, Sivas'ta iklimden dolayı çınar ağaçlarının tutmadığını dile getirerek, "Bu çınar ağacı aslında yanlış bir budama da yaşadı. Yanlış budamayla da ağacın dallarını zayi ettiler. Ama olsun yine de tuttu. Bu çınar Sivas'ın ilk çınarıdır. Sonradan dikilen çınarlar var ama maalesef hava iklimin uymadığı için, soğuk ve sert zeminler olduğu için çınarlar tutmuyor. Geçen günlerde Belediye Başkanımız mesaj atmıştı. Şimdi biz de Sivas'ta çınar ağacı dikmeye başlayacağız diye. İnşallah çınarlar uzar. Çınar uzun ömürlü anıt ağaç olarak kalan bir araçtır. Şu anda buraya belediyemiz bakıyor. Belediyemiz ve cami hocalarımız ilgileniyor. Daha önceleri babam 10-15 caminin bütün bahçelerinin çiçek, ağaç, bakım işlerini babam yürütmekteydi" ifadelerini kullandı.