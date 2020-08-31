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’ın ilk çınarı zamana meydan okuyor

'ta yetişmez denilmesine rağmen 37 yıl önce cami bahçesine dikilen , Sivas'ın dondurucu soğuklarına meydan okuyor. Aliağa Camii'nin bahçesindeki çınarın Sivas'a dikilen ağacı olduğunu iddia eden Ahat Türkmenoğlu, "Babam inatla inşallah yetişir bu tutacak dedi ve bu çınar tuttu. Bu çınar ağacın tutması benim düşünceme göre ve hocaların da söylemesiyle buranın çukurda olmasından kaynaklanıyor'' dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 31.08.2020 18:23 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 18:26
Sivas’ın ilk çınarı zamana meydan okuyor

'ta yetişmez denilmesine rağmen 37 yıl önce cami bahçesine dikilen , Sivas'ın dondurucu soğuklarına meydan okuyor

Sivas’ın ilk çınarı zamana meydan okuyor

Doğasever Ahmet Turan Türkmenoğlu, 1983 yılında Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden yaklaşık 20 civarında getirdi. O zamanın yetkilileri iklim nedeniyle 'ta çınar ağacının yetişmez demesine rağmen Türkmenoğlu, kent merkezinin çeşitli bölgelerine çınar ağaçlarını dikti.

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Sivas’ın ilk çınarı zamana meydan okuyor

Türkmenoğlu, yaklaşık 10 yaşındaki çınar ağacının ilkini ise Sularbaşı Mahallesinde bulunan Aliağa Camii'nin bahçesinde toprakla buluşturdu. Birçok yetişmese de cami bahçesine dikilen çınar ağacı ayakta kalmayı başardı.

Sivas’ın ilk çınarı zamana meydan okuyor

'ın ağacı olarak bilinen Aliağa Camii'nin bahçesindeki , 37 yıldır ayakta durmasıyla dikkat çekiyor. Yetişmez denmesine rağmen oldukça büyüyen çınar ağacı şimdilerde ise cami cemaatine gölge oluyor.

Sivas’ın ilk çınarı zamana meydan okuyor

Konu hakkında açıklama yapan Ahmet Turan Türkmenoğlu'nun oğlu Ahat Türkmenoğlu, cami bahçesindeki çınar ağacının 'a dikilen ağacı olduğunu iddia ederek, "Bu Sivas'a ilk dikilen çınar ağacı. Rahmetli babam Kütahya Tavşanlı'dan bizzat kendisi getirerek 15-20 tane çınar ağacı dikti. Ama maalesef öbürleri tutmadı, bu tuttu. Bu bugün 37 yaşında olan bir çınar ağacı. O zamanlar yetkililer Sivas'ta çınar ağacı olmaz dedi. Babam inatla inşallah yetişir bu tutacak dedi ve bu çınar tuttu. Bu çınar ağacın tutması benim düşünceme göre ve hocaların da söylemesiyle buranın çukurda olmasından kaynaklanıyor'' şeklinde konuştu.

Sivas’ın ilk çınarı zamana meydan okuyor

Türkmenoğlu, 'ta iklimden dolayı çınar ağaçlarının tutmadığını dile getirerek, "Bu aslında yanlış bir budama da yaşadı. Yanlış budamayla da ağacın dallarını zayi ettiler. Ama olsun yine de tuttu. Bu çınar Sivas'ın ilk çınarıdır. Sonradan dikilen çınarlar var ama maalesef hava iklimin uymadığı için, soğuk ve sert zeminler olduğu için çınarlar tutmuyor. Geçen günlerde Belediye Başkanımız mesaj atmıştı. Şimdi biz de Sivas'ta çınar ağacı dikmeye başlayacağız diye. İnşallah çınarlar uzar. Çınar uzun ömürlü anıt ağaç olarak kalan bir araçtır. Şu anda buraya belediyemiz bakıyor. Belediyemiz ve cami hocalarımız ilgileniyor. Daha önceleri babam 10-15 caminin bütün bahçelerinin çiçek, ağaç, bakım işlerini babam yürütmekteydi" ifadelerini kullandı.

Sivas’ın ilk çınarı zamana meydan okuyor
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