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Siyah 100 yıl sonra görüntülendi

Giriş Tarihi: 14.02.2019 10:51 Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 10:55
Siyah leopar 100 yıl sonra görüntülendi

Afrika'da nadir rastlanan siyah , yaklaşık 100 yıl aradan sonra ortaya çıktı.

Siyah leopar 100 yıl sonra görüntülendi

Afrika'da 100 yıl aradan sonra ilk kez siyah bir Kenya'da görüntülendi.

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Siyah leopar 100 yıl sonra görüntülendi

Efsanelere konu olan siyah , en son 1909'da Etiyopya'da ortaya çıkmıştı.

Siyah leopar 100 yıl sonra görüntülendi

San Diego hayvanat bahçesi ekibi, Kenya'da çok nadir rastlanan bir tür olan siyah bir dişi olduğu duyumu aldı.

Siyah leopar 100 yıl sonra görüntülendi

Geçen yıl leoparı görüntülemek amacıyla birçok yere kamera yerleştiren ekip, sonunda dişi leoparı görüntülemeyi başardı.

Siyah leopar 100 yıl sonra görüntülendi

Uzmanlar, tamamen siyah tüylere sahip olan leoparların oranının dünya çapında yüzde 11 olduğunu ve büyük bölümünün Güneydoğu Asya'da yaşadığını belirtiyor.

Siyah leopar 100 yıl sonra görüntülendi

Afrika'da ise siyah leoparlara çok nadiren rastlanıyor.Siyah , ayrı bir tür olmayan, koyu renkli pigment üreten bir gene sahip olan bir büyük kedi.

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