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Haberler Galeri ŞOK 13 Ocak 2021 aktüel ürünlerde bu hafta neler var? Yeni haftanın ŞOK aktüel indirimleri başladı!

13 Ocak 2021 aktüel ürünlerde bu hafta neler var? Yeni haftanın ŞOK aktüel indirimleri başladı!

kataloğu bugün de binlerce müşterisinin gündemindeki yerini aldı. Haftanın indirimli ürünler listesi Çarşamba günü yayınlanan katalogla duyurulurken öte yandan bu hafta birbirinden çeşitli ürünler dikkatleri üzerine çekiyor. Temizlik ürünlerinden mutfak gereçlerine ve teknolojik aletlere kadar stoklarla sınırlı birçok üründe dev indirim alıcılarını bekliyor. Peki 12 Ocak kataloğunda neler var? İşte ŞOK aktüel ürünler indirim listesi ve tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 13.01.2021 08:56 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 08:57
ŞOK aktüel haftanın indirimleri başladı! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

ŞOK aktüel haftanın indirimleri başladı! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

kataloğu market zincirinin müşterileri tarafından yakından takip ediliyor. Çarşamba günü itibarıyla raflardaki yerini alacak olan aktüel ürünler listesi, dar gelirliden yüksek gelirliye kadar çok geniş bir kitleye hitap ediyor. Bu noktada, Özellikle teknoloji odaklı pek çok ürünün oldukça uygun fiyatlara getirildiği ŞOK aktüel ürünler bu hafta da tüketiciyi bünyesine çekecek. İşte, ŞOK 12 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERDE DEV FIRSAT

Her hafta Çarşamba günü sabah saatlerinde marketin yolunu tutan tüketiciler, markete gitmeden önce aktüel ürünler kataloğuna göz atıyor. Köşe koltuk takımı, çalışma masası, kitaplık, çalışma sandalyesi gibi ürünler evden çalışmanın arttığı şu günlerde büyük ilgi gördü…

ŞOK aktüel haftanın indirimleri başladı! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

ŞOK aktüel haftanın indirimleri başladı! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

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ŞOK aktüel haftanın indirimleri başladı! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

ŞOK aktüel haftanın indirimleri başladı! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

ŞOK aktüel haftanın indirimleri başladı! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

ŞOK aktüel haftanın indirimleri başladı! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

ŞOK aktüel haftanın indirimleri başladı! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

ŞOK aktüel haftanın indirimleri başladı! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

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