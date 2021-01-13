ŞOK aktüel haftanın indirimleri başladı! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu market zincirinin müşterileri tarafından yakından takip ediliyor. Çarşamba günü itibarıyla raflardaki yerini alacak olan ŞOK aktüel ürünler listesi, dar gelirliden yüksek gelirliye kadar çok geniş bir kitleye hitap ediyor. Bu noktada, Özellikle teknoloji odaklı pek çok ürünün oldukça uygun fiyatlara getirildiği ŞOK aktüel ürünler bu hafta da tüketiciyi bünyesine çekecek. İşte, ŞOK 12 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERDE DEV FIRSAT

Her hafta Çarşamba günü sabah saatlerinde marketin yolunu tutan tüketiciler, markete gitmeden önce aktüel ürünler kataloğuna göz atıyor. Köşe koltuk takımı, çalışma masası, kitaplık, çalışma sandalyesi gibi ürünler evden çalışmanın arttığı şu günlerde büyük ilgi gördü…