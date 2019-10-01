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  • ŞOK 2 Ekim 2019 aktüel ürünler indirim listesi yayında! Bu hafta ŞOK kataloğu dopdolu!

2 Ekim 2019 aktüel ürünler indirim listesi yayında! Bu hafta dopdolu!

Merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda indirimli ürünler listesini tüketicisinin beğenisine sundu. Çarşamba günlerinin vazgeçilmezi 2 Ekim kataloğunda yerini buldu. Bu haftaki indirimli ürünlerde züccaciye ve mutfak araç gereçlerinde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Evlenecekler için çeyizlik ürünler yoğun ilgi görüyor. Sizde en yakın markete giderek bu haftanın fırsat ürünlerini kaçırmadan alın. İşte 2 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli tam listesi…

Giriş Tarihi: 01.10.2019 16:08
ŞOK 2 Ekim 2019 aktüel ürünler indirim listesi yayında! Bu hafta ŞOK kataloğu dopdolu!

aktüel ürünler kataloğu tüketicisiyle buluştu. Ekim ayının ilk haftasına özel indirimli ürünlerini satışa sunulacak olan katalog yoğun ilgi görüyor. Hem ekonomik hem kaliteli ürünlerini raflara dizen markette bu hafta yok yok. Kampanyasına ait ayrıntıları günler öncesinden sizlerle paylaşan , haftanın Çarşamba fırsatları ile sizleri şubelerinde karşılıyor olacak. İşte 2 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu…

ŞOK 2 Ekim 2019 aktüel ürünler indirim listesi yayında! Bu hafta ŞOK kataloğu dopdolu!
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ŞOK 2 Ekim 2019 aktüel ürünler indirim listesi yayında! Bu hafta ŞOK kataloğu dopdolu!
ŞOK 2 Ekim 2019 aktüel ürünler indirim listesi yayında! Bu hafta ŞOK kataloğu dopdolu!
ŞOK 2 Ekim 2019 aktüel ürünler indirim listesi yayında! Bu hafta ŞOK kataloğu dopdolu!
ŞOK 2 Ekim 2019 aktüel ürünler indirim listesi yayında! Bu hafta ŞOK kataloğu dopdolu!
ŞOK 2 Ekim 2019 aktüel ürünler indirim listesi yayında! Bu hafta ŞOK kataloğu dopdolu!
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