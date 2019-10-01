ŞOK 2 Ekim 2019 aktüel ürünler indirim listesi yayında! Bu hafta ŞOK kataloğu dopdolu!

Merakla beklenen ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda indirimli ürünler listesini tüketicisinin beğenisine sundu. Çarşamba günlerinin vazgeçilmezi 2 Ekim ŞOK aktüel kataloğunda yerini buldu. Bu haftaki indirimli ürünlerde züccaciye ve mutfak araç gereçlerinde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Evlenecekler için çeyizlik ürünler yoğun ilgi görüyor. Sizde en yakın markete giderek bu haftanın fırsat ürünlerini kaçırmadan alın. İşte 2 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli tam listesi…