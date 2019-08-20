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  • ŞOK 21 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK indirim ürünler kataloğu bu hafta yine fırsatlarla dolu!

aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK indirim ürünler kataloğu bu hafta yine fırsatlarla dolu!

aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. kataloğu yine fırsatlarla dolu. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlere sahip olabileceğiniz ürünler her hafta yenileniyor ve çeşitleniyor. Her kesime ve her cebe uygun alternatif ürünler bulabileceğiniz ŞOK 21 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda bu hafta temizlik, kozmetik ve bebek bakım ürünleri ağırlıkta. Aynı zamanda ev alışverişi için de uygun fiyatlı ürünler ve malzemeler yer alıyor. 36-44 numara aralığında Yeni Nesil Kadın-Erkek Ayakkabı 39,90 TL. Bayan Örgü terlik 6,99 TL. Gezer kalitesi ile Tokalı Kadın Terlik 12,95 TL. Bambu Kadın Erkek Çorap sadece 2,99 TL. Gezer markası ile Erkek File Deniz Ayakkabısı 14,95 TL. Kadın File Deniz Ayakkabısı 13,95 TL. Çocuk File Deniz Ayakkabısı sadece 12,95 TL. İşte ŞOK 21 – 27 Ağustos aktüel indirimli ürünler kataloğu tam liste!

Giriş Tarihi: 20.08.2019 10:51 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 10:53
ŞOK 21 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK indirim ürünler kataloğu bu hafta yine fırsatlarla dolu!

Yeni haftanın ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. 21 Ağustos haftasının kataloğunda indirimli ürün fırsatları devam ediyor. Her cebe uygun ve ekonomik ürünlerin yer aldığı ŞOK market zinciri güncel yeni ürünleriyle oldukça fazla ziyaretçi sayısına sahip.

İşte ŞOK 21 - 27 Ağustos tarihleri arasında geçerli olan aktüel indirimli ürünler kataloğu tam listesini haberimizin devamından öğrenebilirsiniz.

ŞOK 21 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK indirim ürünler kataloğu bu hafta yine fırsatlarla dolu!
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ŞOK 21 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK indirim ürünler kataloğu bu hafta yine fırsatlarla dolu!
ŞOK 21 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK indirim ürünler kataloğu bu hafta yine fırsatlarla dolu!
ŞOK 21 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK indirim ürünler kataloğu bu hafta yine fırsatlarla dolu!
ŞOK 21 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK indirim ürünler kataloğu bu hafta yine fırsatlarla dolu!
ŞOK 21 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK indirim ürünler kataloğu bu hafta yine fırsatlarla dolu!
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