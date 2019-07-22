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  • ŞOK 24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu büyük sürprizler! İşte ŞOK kataloğu indirim listesi!

ürünler kataloğu büyük sürprizler! İşte indirim listesi!

Haftanın indirimleri ürünler kataloğunda yayınlandı. Yeni haftaya ilişkin ev eşyasından, mutfak ihtiyaçlarına sizler de birçok indirim fırsatını yakalayabilir, dilediğiniz ürünü uygun fiyata bulabilirsiniz. ŞOK tarihli yayınlanan katalogda Tek Kişilik Pike 19,95 TL. Çift Kişilik Pike 24,95 TL. Çift Kişilik Alez 19,95 TL. Tek Kişilik Alez 14,95 TL'den satışa sunulacak. Her zamanki ''Evin İhtiyaçları İçin ŞOK Yeter De Artar'' sloganıyla başlayan market, müşterisine sunduğu kaliteli ve hesaplı ürünler ile başarısını devam ettiriyor. İşte kataloğu indirim listesi…

Giriş Tarihi: 22.07.2019 16:54
ŞOK 24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu büyük sürprizler! İşte ŞOK kataloğu indirim listesi!

Son dönemde ürünler raflarda yerlerini almaya devam ediyor. Bu konu da başı çeken marketlerden olan , her hafta Çarşamba günleri getirdiği birbirinden indirimli ürünler ile müşterileri kendi bünyesine çekmeyi başarıyor. Son olarak 2019 tarihli yayınlanan indirim kataloğu yine büyüleyecek. Haberimizin devamında yer alan sayfalarda 24 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimlerine bakabilirsiniz.

ŞOK 24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu büyük sürprizler! İşte ŞOK kataloğu indirim listesi!
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ŞOK 24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu büyük sürprizler! İşte ŞOK kataloğu indirim listesi!
ŞOK 24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu büyük sürprizler! İşte ŞOK kataloğu indirim listesi!
ŞOK 24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu büyük sürprizler! İşte ŞOK kataloğu indirim listesi!
ŞOK 24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu büyük sürprizler! İşte ŞOK kataloğu indirim listesi!
ŞOK 24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu büyük sürprizler! İşte ŞOK kataloğu indirim listesi!
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