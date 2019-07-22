ŞOK 24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu büyük sürprizler! İşte ŞOK kataloğu indirim listesi!

Haftanın indirimleri ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yayınlandı. Yeni haftaya ilişkin ev eşyasından, mutfak ihtiyaçlarına sizler de birçok indirim fırsatını yakalayabilir, dilediğiniz ürünü uygun fiyata bulabilirsiniz. ŞOK 24 Temmuz tarihli yayınlanan katalogda Tek Kişilik Pike 19,95 TL. Çift Kişilik Pike 24,95 TL. Çift Kişilik Alez 19,95 TL. Tek Kişilik Alez 14,95 TL'den satışa sunulacak. Her zamanki ''Evin İhtiyaçları İçin ŞOK Yeter De Artar'' sloganıyla başlayan market, müşterisine sunduğu kaliteli ve hesaplı ürünler ile başarısını devam ettiriyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim listesi…