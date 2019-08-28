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  • ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu tam liste yayınlandı! ŞOK aktüel katalogda bu hafta da indirim fırsatları devam ediyor! (28 Ağustos - 30 Eylül)

indirimli ürünler kataloğu tam liste yayınlandı! katalogda bu hafta da indirim fırsatları devam ediyor! ( - )

ürünler kataloğu yayınlandı. ürünler kataloğunda bu hafta öğrencilere sürprizler var. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlere sahip olabileceğiniz ürünler her hafta yenileniyor. Her cebe her ekonomiye uygun ürünlere sahip olan marketler zinciri yine vatandaşlara fırsatlar sunuyor. kataloğunda bu hafta kırtasiye malzemeleri ve okul ürünlerinde büyük indirim var. Okul için çocukların ihtiyacı olan her şeyi kampanya kataloğuna taşıyan ŞOK markette bu hafta; 72 yaprak A4 defter 4,75 TL, A4 defter 5,50 TL, A4 defter 80 yaprak 3,99 TL, A4 defter kareli çizgili 80 yaprak 3,50 TL, A5 defter tek dikişli 2,50 TL, A4 defter Spiralli 6,99 TL, A4 defter 120 yaprak 7,99 TL, A4 defter 60 yaprak 2,99 TL, resim defteri karton kapak 3,50 TL. İşte ŞOK 28 Ağustos – 30 Eylül aktüel indirimli ürünler kataloğu tam listesi!

Giriş Tarihi: 28.08.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 10:28
ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu tam liste yayınlandı! ŞOK aktüel katalogda bu hafta da indirim fırsatları devam ediyor! (28 Ağustos - 30 Eylül)

Yeni haftanın indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. haftasının kataloğunda indirimli ürün fırsatları devam ediyor. Her cebe uygun ve ekonomik ürünlerin yer aldığı zinciri güncel yeni ürünleriyle oldukça fazla ziyaretçi sayısına sahip.

ŞOK 28 Ağustos – 30 Eylül tarihleri arasında geçerli olan aktüel indirimli ürünler kataloğu tam listesini haberimizin devamından öğrenebilirsiniz.

ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu tam liste yayınlandı! ŞOK aktüel katalogda bu hafta da indirim fırsatları devam ediyor! (28 Ağustos - 30 Eylül)
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ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu tam liste yayınlandı! ŞOK aktüel katalogda bu hafta da indirim fırsatları devam ediyor! (28 Ağustos - 30 Eylül)
ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu tam liste yayınlandı! ŞOK aktüel katalogda bu hafta da indirim fırsatları devam ediyor! (28 Ağustos - 30 Eylül)
ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu tam liste yayınlandı! ŞOK aktüel katalogda bu hafta da indirim fırsatları devam ediyor! (28 Ağustos - 30 Eylül)
ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu tam liste yayınlandı! ŞOK aktüel katalogda bu hafta da indirim fırsatları devam ediyor! (28 Ağustos - 30 Eylül)
ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu tam liste yayınlandı! ŞOK aktüel katalogda bu hafta da indirim fırsatları devam ediyor! (28 Ağustos - 30 Eylül)
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