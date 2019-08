ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu tam liste yayınlandı! ŞOK aktüel katalogda bu hafta da indirim fırsatları devam ediyor! (28 Ağustos - 30 Eylül)

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 28 Ağustos – 30 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta öğrencilere sürprizler var. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlere sahip olabileceğiniz ürünler her hafta yenileniyor. Her cebe her ekonomiye uygun ürünlere sahip olan ŞOK marketler zinciri yine vatandaşlara fırsatlar sunuyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta kırtasiye malzemeleri ve okul ürünlerinde büyük indirim var. Okul için çocukların ihtiyacı olan her şeyi kampanya kataloğuna taşıyan ŞOK markette bu hafta; 72 yaprak A4 defter 4,75 TL, A4 defter 5,50 TL, A4 defter 80 yaprak 3,99 TL, A4 defter kareli çizgili 80 yaprak 3,50 TL, A5 defter tek dikişli 2,50 TL, A4 defter Spiralli 6,99 TL, A4 defter 120 yaprak 7,99 TL, A4 defter 60 yaprak 2,99 TL, resim defteri karton kapak 3,50 TL. İşte ŞOK 28 Ağustos – 30 Eylül aktüel indirimli ürünler kataloğu tam listesi!