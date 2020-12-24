ŞOK aktüel ürünler kataloğu 25-29 Aralık 2020: ŞOK aktüel ürünler kataloğu bu hafta dopdolu geliyor!

Haftanın ŞOK 25-29 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftanın indirimli ürünler kataloğu ilgili kurumun resmi sitesinde yer aldı. Kampanyalı ürünlerde yılbaşına özel sürprizler bulunuyor. Dar gelirliden yüksek gelirli her vatandaşın ilgisini çeken katalogda Merrymix SlikonKapaklı Karaf 14,95 TL, BORCAM Derin Ayaklı Sunum Kasesi 45,90 TL ,Borcam Gravürlü Kapaklı Pattiserle 24,95 TL'den satışa sunulacak. Haberimizde, ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam liste ile 25-29 Aralık 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilirsiniz.