ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Bu hafta indirimli ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? 8 Ocak

Yeni yılnı ilk ŞOK aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Her hafta müşterilerine birbirinden farklı indirimli ürünler sunan ŞOK marketler zinciri, 8 Ocak aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu haftanın indirim kataloğunda kışlık giysiler ve ev ekonomisine yönelik çeşitli ürünler dikkat çekerken, blender seti ve elektrikli ısıtıcı öne çıkıyor. Bu hafta da hiç şüphesiz 'Bu hafta ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusu bir hayli araştırılacak.
Peki, 8 Ocak ŞOK aktüel ürünleri kataloğunda hangi ürünler var? İşte ŞOK indirimli ürünleri tam listesi!