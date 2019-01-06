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  • ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Bu hafta indirimli ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? 8 Ocak

ŞOK belli oldu! Bu hafta indirimli listesinde neler var? 8 Ocak

Yeni yılnı ilk ŞOK açıklandı. Her hafta müşterilerine birbirinden farklı sunan ŞOK marketler zinciri, 8 Ocak aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu haftanın indirim kataloğunda kışlık giysiler ve ev ekonomisine yönelik çeşitli ürünler dikkat çekerken, blender seti ve elektrikli ısıtıcı öne çıkıyor. Bu hafta da hiç şüphesiz 'Bu hafta listesinde neler var?' sorusu bir hayli araştırılacak.

Peki, 8 Ocak ŞOK aktüel ürünleri kataloğunda hangi ürünler var? İşte ŞOK indirimli ürünleri tam listesi!

Giriş Tarihi: 06.01.2019 15:03 Güncelleme Tarihi: 06.01.2019 15:07
ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Bu hafta indirimli ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? 8 Ocak

2019'un gelişi ile beraber listesi de en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Her hafta birbirinden farklı ürünler ve cazip fiyatlarla sunan ŞOK marketler zinciri,8 Ocak tarihine kadar satışa sunacağı kataloğu açıklandı. Blender setinden elektrikli ısıtıcıya kadar kadar birçok ürünü içeren ŞOK vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, bu hafta ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?

İşte indirimli ürünlerin tam listesi...

ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Bu hafta indirimli ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? 8 Ocak

BU HAFTA ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 8 OCAK

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ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Bu hafta indirimli ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? 8 Ocak
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ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Bu hafta indirimli ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? 8 Ocak
ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Bu hafta indirimli ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? 8 Ocak
ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Bu hafta indirimli ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? 8 Ocak
ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Bu hafta indirimli ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? 8 Ocak
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