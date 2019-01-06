ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Bu hafta indirimli ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? 8 Ocak

2019'un gelişi ile beraber ŞOK aktüel ürünler listesi de en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Her hafta birbirinden farklı ürünler ve cazip fiyatlarla indirimli ürünler sunan ŞOK marketler zinciri,8 Ocak tarihine kadar satışa sunacağı kataloğu açıklandı. Blender setinden elektrikli ısıtıcıya kadar kadar birçok ürünü içeren ŞOK aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, bu hafta ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?

İşte indirimli ürünlerin tam listesi...