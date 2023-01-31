Haberler Yaşam ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! 1-7 Şubat 2023 ŞOK aktüel kataloğu ile indirimli ürünler yarın raflarda!

Giriş Tarihi: 31.01.2023 12:37 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 12:37

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! 1-7 Şubat 2023 ŞOK aktüel kataloğu ile indirimli ürünler yarın raflarda!

1-7 Şubat 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK aktüel kataloğu ile bu hafta raflarda yerini alacak olan indirimli ürünler belli oldu. Paylaşılan kataloğa göre bu hafta market zincirinde; oyuncu ekipmanları, kitaplık, televizyon ünitesi, ikili ve köşe koltuk, çaydanlık takımı, masa çeşitleri, halı ve temel gıda ürünleri alıcılarını bekliyor olacak. Katalogda en dikkat çeken ürünler ise 8299 TL ile 14.999 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan oyuncu bilgisayarları (gaming) oldu. Bunun yanı sıra oyuncu masası 2299 TL, mouse 299 TL, klavye ise 499 TL olacak. Peki, bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, 1-7 Şubat 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile haftanın yıldızlı ürünleri.