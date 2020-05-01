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Sokağa çıkma yasağı : 1 kargolar çalışıyor mu? Bugün kargolar açık mı?

Corona virüsü salgını başladığından bu yana kargolar ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün 1 İşçi Bayramı olması sebebiyle 'bugün kargolar çalışıyor mu' en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Hem resmi tatil, hem de sokağa çıkma yasağı olduğu için 1 Mayıs ve '1 Mayıs kargolar açık mı' sorusunun yanıtı, gönderisi olan müşteriler için merak konusu oldu. Peki, bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu? İşte, kargo çalışma saatleri ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 01.05.2020 10:41 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 10:44
Sokağa çıkma yasağı kargo çalışma saatleri: 1 Mayıs kargolar çalışıyor mu? Bugün kargolar açık mı?

KOVİD-19 önlemleri çerçevesinde 31 ilde her hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle kargolar çalışıyor mu sorusu birçok vatandaş için merak konusu olmuştu. Sonrasında kargo şirketleri için sokağa çıkma yasağında muafiyet getirilmişti. Ancak bu hafta sokağa çıkma yasağının 1 'a denk gelmesi nedeniyle, '1 Mayıs kargolar çalışıyor mu' binlerce gönderi sahibi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 1 Mayıs kargolar çalışıyor mu ve bugün nasıl düzenlendi? Haberimizde, Sürat Kargo, Aras Kargo, Yurtiçi Kargo ve MNG kargo çalışma saatleri yer almaktadır.

Sokağa çıkma yasağı kargo çalışma saatleri: 1 Mayıs kargolar çalışıyor mu? Bugün kargolar açık mı?

Corona virüsü önlemleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan sokağa çıkma yasağı genelgesinde sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak kişilerle ilgili şu ifadeler kullanıldı;

"Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,"

Ancak hafta sonu kargoların çalışma saatleri değişkenlik gösterebilmektedir. Kargoların çalışma saatleri işletme yapısına göre değişmektedir. İşte, bazı kargo firmalarının çalışma saatleri;

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Sokağa çıkma yasağı kargo çalışma saatleri: 1 Mayıs kargolar çalışıyor mu? Bugün kargolar açık mı?

YURTİÇİ KARGO

Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyiş devam etmekte olup, 13.00-16.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerinde yapılmaktadır. Hafta sonu cumartesi günleri 09.00'dan 16.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

Sokağa çıkma yasağı kargo çalışma saatleri: 1 Mayıs kargolar çalışıyor mu? Bugün kargolar açık mı?

ARAS KARGO

Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

Sokağa çıkma yasağı kargo çalışma saatleri: 1 Mayıs kargolar çalışıyor mu? Bugün kargolar açık mı?

MNG KARGO

Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 14.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

Sokağa çıkma yasağı kargo çalışma saatleri: 1 Mayıs kargolar çalışıyor mu? Bugün kargolar açık mı?

SÜRAT KARGO

Hafta sonu cumartesi günleri 09.00'dan 14.30'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

Sokağa çıkma yasağı kargo çalışma saatleri: 1 Mayıs kargolar çalışıyor mu? Bugün kargolar açık mı?

PTT KARGO

PTT Kargo genel müdürlükleri hafta sonu sadece Cumartesi günü de hizmet vermektedir. Genel itibariyle bu müdürlüklerin çalışma saati 09:00 ile 19:30 arasıdır ve öğle tatili bulunmaz.

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