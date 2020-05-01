Sokağa çıkma yasağı kargo çalışma saatleri: 1 Mayıs kargolar çalışıyor mu? Bugün kargolar açık mı?

Corona virüsü salgını başladığından bu yana kargolar ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı olması sebebiyle 'bugün kargolar çalışıyor mu' en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Hem resmi tatil, hem de sokağa çıkma yasağı olduğu için 1 Mayıs kargo çalışma saatleri ve '1 Mayıs kargolar açık mı' sorusunun yanıtı, gönderisi olan müşteriler için merak konusu oldu. Peki, bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu? İşte, kargo çalışma saatleri ile ilgili detaylar...