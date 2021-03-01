Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yasaklar ne zaman bitecek? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Son dakika haberleri... Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak, yasaklar bitecek mi? Bu soru, bugün gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı ile cevap bulacak. Bilindiği üzere, uzun bir süredir hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasında, hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ise cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabah 05.00'e kadar gerçekleştiriliyor. Kabine Toplantısı ile beraber hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri başta olmak üzere birçok konuya ilişkin kararın alınması bekleniyor.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti. Kabine Toplantısı neticesinde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri değiştiği takdirde sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz

YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK? | SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YARIN KALKACAK MI?

Kabine Toplantısı kararları ile beraber sokağa çıkma yasağı kalktı mı, kalkacak mı ve hafta sonu yasaklar ne zaman bitecek gibi birçok sorunun yanıt bulması öngörülüyor.

İşte, Kabine gündemi ve detaylar;