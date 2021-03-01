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ne zaman kalkacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yasaklar ne zaman bitecek? Hafta içi ve kalktı mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için beklenen gün geldi. Bugün gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı ile beraber hafta içi ve hafta sonu saatleri başta olmak üzere birçok kısıtlamaya ilişkin yeni kararların alınması bekleniyor. Bilindiği gibi, 1 Mart itibarı ile yasakların kalkacağı, kısıtlamaların il bazında gevşetileceği müjdesi verilmişti. Bu noktada, sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak, yasaklar hangi tarihte bitecek sorularına ilişkin araştırmalar artış gösterdi. Özellikle, sokağa çıkma yasağı kalktı mı, sokağa çıkma yasağı kalkacak mı sorusu vatandaşların bir numaraların gündem maddesi olarak öne çıkıyor. İşte, sokağa çıkma yasağı hakkında son gelişmeler

Giriş Tarihi: 01.03.2021 20:05 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 23:05
Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yasaklar ne zaman bitecek? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

haberleri... ne zaman kalkacak, yasaklar bitecek mi? Bu soru, bugün gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı ile cevap bulacak. Bilindiği üzere, uzun bir süredir hafta içi ve uygulanıyor. saatleri akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasında, hafta sonu ise cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabah 05.00'e kadar gerçekleştiriliyor. Kabine Toplantısı ile beraber hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri başta olmak üzere birçok konuya ilişkin kararın alınması bekleniyor.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti. Kabine Toplantısı neticesinde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri değiştiği takdirde sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz

YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK? | SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YARIN KALKACAK MI?

Kabine Toplantısı kararları ile beraber sokağa çıkma yasağı kalktı mı, kalkacak mı ve hafta sonu yasaklar ne zaman bitecek gibi birçok sorunun yanıt bulması öngörülüyor.

İşte, Kabine gündemi ve detaylar;

Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yasaklar ne zaman bitecek? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

BAŞKAN ERDOĞAN KABİNEYİ TOPLUYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ikinci kez yeni normale geçişin yol haritasını belirleyecek.

AŞILAMA TÜM OLUMSUZLUKLARIN KARŞISINDA

Vakalar sık sık artışa geçerek ilgili kurul ve bakanlıkların işini zorlaştırsa da koronavirüsle mücadelede en büyük silah olan aşılama oranlarının da artması ile kısıtlamalarda esnekliklerin etap etap uygulamaya geçirilmesi düşünülüyor

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Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yasaklar ne zaman bitecek? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

ANKARA VE İSTANBUL'DA YASAKLARIN KALKMASI ZAMAN ALACAK GİBİ

Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaların kaldırılmasının mart ayının ikinci yarısına bırakılacağı konuşuluyor.

EN SON BAR VE GECE KULÜPLERİ: Kısıtlamalarda en son esnetmenin ise bar ve gece kulüplerinde olması planlanıyor. Buraların ancak Haziran ayı ile birlikte açılmasının mümkün olabileceği belirtiliyor.

Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yasaklar ne zaman bitecek? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

KRİTİK EŞİK 20 BİN: Türkiye açısından kritik eşit günlük vaka sayısında 20-25 bin olarak kabul ediliyor. Bu sayısı geçmesi halinde sağlık sistemi hastalara hizmet vermekte zorlanandaysa başlıyor. Kısıtlama ve esnetme kararlarının bölgelerde alınmasının vaka sayısının çok yükselmesini önleyeceği öngörülüyor. Mutant virüslerde bulaş hızlı olsa da hastalık ağır seyretmiyor.

65 yaş ve üstü aşılama tamamlandığında varyant virüs yayılsa bu gruplar etkilenmeyecek. Bu da yoğun bakımlarda yığılma olmayacağı anlamına geliyor.

Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yasaklar ne zaman bitecek? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE KORONAVİRÜS HASTALARININ DURUMU: Şu anda yoğun bakımların yüzde 50'si dolu. Bunun da yarısını Kovid 19 tanılı hastalar oluşturuyor.

MUTANT VİRÜS İÇİN ÇİFT TEST: Mutant virüslerin hızla tespiti için Türkiye genelindeki laboratuvar sayısı arttırıldı. Testlerin garanti olması için alınan numuneler Ankara'ya da gönderiliyor. Böylece test iki kez yapılmış oluyor

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