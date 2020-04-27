Sokağa çıkma yasağından sonra Bağdat Caddesi'ne akın ettiler

"ÇOK KORKUYORUM"

1 buçuk aydır evden hiç çıkmadığını hava almak için dışarı çıktığını söyleyen Zöhre Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının ardından Sarıyer'de vatandaşlar sokaklara akın etti. Sosyal mesafeyi hiçe sayan vatandaşlar havadan görüntülendi.

Aytemur, "Kıvırcık, roka, tavuk, maydanoz, süt, peynir, yumurta yani eve ne lazımsa aldım. Ben daha sakin yerlere girdim. Çok korkuyorum, kimseyi kendime yanaştırmıyorum. Ben 1 buçuk aydır evden çıkmadım. Bugün çok sıkıldım çıkıp hava almak istedim. Ramazan olduğu için alışveriş yaptım" ifadelerini kullandı.

"1 BUÇUK AYDIR EVDEYİZ, İŞ YERİMİZ KAPANDI"

Sosyal mesafeye uymayanların yüzünden riskte olduğunu belirten Gülçin Öztanrıöver, "Bizi bu şekilde sosyal mesafe kuralına uymayıp riske atıyorlar. Biz kendimiz dikkat ediyoruz. 1 buçuk aydır evdeyiz, iş yerimiz kapandı" şeklinde konuştu.

"BIRAKIN SOSYAL MESAFEYİ KORUMAYI İNSANLAR BİRBİRLERİNİ EZECEK ŞEKİLDELER"

Vatandaşların sosyal mesafeye uymadığından yakınan Aydın Kırçiçeği, "Para işin içerisine girdiği zaman insanlar sosyal mesafeyi de bırakıyorlar. Sabahtan beri şurada bırakın sosyal mesafeyi korumayı insanlar birbirlerini ezecek şekildeler. Uzak durmaya çalışıyoruz ama yine de bu şekilde olmaz" dedi. (İHA