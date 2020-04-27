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Sokağa çıkma yasağından sonra 'ne akın ettiler

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı dün gece 00:00'da sona erdi. Bugün öğle saatlerinde adeta doldu taştı. Vatandaşlar, günlerdir yapılan 'Evde Kal', 'Sosyal mesafeye uyalım' çağrılarını hiçe saydı. Bazı kişiler yürüyüş yaparken bazılarının da alışveriş yaptığı görüldü. Araç trafiğinin de arttığı caddede restoran önlerinde de kuyruk oluştu. Kadıköy'ün dışında İstanbul'un çeşitli bölgelerinde de aynı manzaralara şahit olundu. İşte İstanbul'dan kalabalık cadde-çarşı manzaraları.

Giriş Tarihi: 27.04.2020 15:20 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 16:07
Sokağa çıkma yasağından sonra Bağdat Caddesi'ne akın ettiler

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İstanbul'un en ünlü caddelerinden vatandaşlarla doldu taştı. Güneşi gören vatandaşlar adeta Bağdat Caddesine akın etti. Bazı vatandaşlar maske takmazken bazılarının ise sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Sokağa çıkma yasağından sonra Bağdat Caddesi'ne akın ettiler


İstanbul'da korona virüs salgınının önlenmesi amacıyla uygulanan 4 gün sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle vatandaşlar bazı cadde ve sokaklara çıkarak yoğunluk oluşturdu.

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Sokağa çıkma yasağından sonra Bağdat Caddesi'ne akın ettiler

Bağdat Caddesine adeta akın ederek dolduran vatandaşların bazıları yürüyüş yaparken bazıları da alışveriş yaptı. Çoğu vatandaşın maske taktığı görülürken, bazıları da maskesiz caddeye çıktı.

Sokağa çıkma yasağından sonra Bağdat Caddesi'ne akın ettiler

Bazı vatandaşların ise sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Kimi vatandaşlar da restoran önlerinde kuyruklar oluşturdu. Öte yandan, araç trafiğinin caddede önceki günlere göre arttığı görüldü.

Sokağa çıkma yasağından sonra Bağdat Caddesi'ne akın ettiler

ESENYURT'TA KISITLAMANIN ARDINDAN VATANDAŞLAR SOKAKLARI DOLDURDU

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Esenyurt'ta vatandaşlar kendilerini sokaklara attı. Polis ekipleri meydanlarda denetimlerini sürdürürken, uyarıları dinlemeyen vatandaşların banklara oturması pes dedirtti. Bir vatandaş," 4 gün bana zindan geldi. Yasakların olması bizim için yoksa bu hastalık geçmez ama evde beklemek de zor" dedi.

Sokağa çıkma yasağından sonra Bağdat Caddesi'ne akın ettiler

SARIYER'DE DE SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

İçişleri Bakanlığının genelgesi ile 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından vatandaşlar araçları ile trafiğe çıkarak sokaklara akın etti.

Bazı vatandaşların bankamatiklerden para çektikleri, bazılarında hastahanelerin önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. 4 günlük tedbiri adeta hiçe sayan vatandaşların çoğunun da sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlemlendi. Bankamatik önündeki sıralarda sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları polis ekiplerinin uyardı.

Sokağa çıkma yasağından sonra Bağdat Caddesi'ne akın ettiler

"ÇOK KORKUYORUM"

1 buçuk aydır evden hiç çıkmadığını hava almak için dışarı çıktığını söyleyen Zöhre Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının ardından Sarıyer'de vatandaşlar sokaklara akın etti. Sosyal mesafeyi hiçe sayan vatandaşlar havadan görüntülendi.

Aytemur, "Kıvırcık, roka, tavuk, maydanoz, süt, peynir, yumurta yani eve ne lazımsa aldım. Ben daha sakin yerlere girdim. Çok korkuyorum, kimseyi kendime yanaştırmıyorum. Ben 1 buçuk aydır evden çıkmadım. Bugün çok sıkıldım çıkıp hava almak istedim. Ramazan olduğu için alışveriş yaptım" ifadelerini kullandı.

"1 BUÇUK AYDIR EVDEYİZ, İŞ YERİMİZ KAPANDI"

Sosyal mesafeye uymayanların yüzünden riskte olduğunu belirten Gülçin Öztanrıöver, "Bizi bu şekilde sosyal mesafe kuralına uymayıp riske atıyorlar. Biz kendimiz dikkat ediyoruz. 1 buçuk aydır evdeyiz, iş yerimiz kapandı" şeklinde konuştu.

"BIRAKIN SOSYAL MESAFEYİ KORUMAYI İNSANLAR BİRBİRLERİNİ EZECEK ŞEKİLDELER"

Vatandaşların sosyal mesafeye uymadığından yakınan Aydın Kırçiçeği, "Para işin içerisine girdiği zaman insanlar sosyal mesafeyi de bırakıyorlar. Sabahtan beri şurada bırakın sosyal mesafeyi korumayı insanlar birbirlerini ezecek şekildeler. Uzak durmaya çalışıyoruz ama yine de bu şekilde olmaz" dedi. (İHA

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