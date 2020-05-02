Sokağa çıkma yasağını böyle geçiriyorlar!

UD VE ŞARKILARIYLA MORAL VERİYOR

Balıkesir'de evi bulunan Naci Çelik, karavanıyla Antalya'ya geldiğini söyledi. Koronavirüs kısıtlamaları öncesi geziye çıktığını anlatan Çelik, ud ile komşularına müzik çalarak moral veriyor. Sokağa çıkma kısıtlaması ve covid-19 pandemisinin herkes gibi kendisini de psikolojik olarak etkilediğini söyleyen Çelik, "Burada koronavirüsle birlikte gelen kısıtlamalara her vatandaş gibi uyarak kendi halimizde bu kötü günleri en az hasarla atlatma çabası içindeyiz. Karavan yaşamı daha özgür bir yaşam. Herhangi bir yere bağlı olmadan gezip görme şansı yakalayıp, ömrümüzün son çeyreğinden keyif alma gayreti içindeyiz" dedi.