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Sokağa çıkma yasağını böyle geçiriyorlar!

'da karavancılar, koronavirüs salgını nedeniyle 31 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında günlerini karavanlarında izole olarak geçiriyor. Dünyaca ünlü sahiline yakın bir konumda toplanan karavancılardan kimi kedisiyle oyun oynuyor, kimi de ud çalarak komşularına müzikle moral veriyor.

Giriş Tarihi: 02.05.2020 17:49 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 17:51
Sokağa çıkma yasağını böyle geçiriyorlar!

Kentin dünyaca ünlü Sahili'nde yaz- kış karavancıların yaşadığı bölgede karavancılar, koronavirüs salgını nedeniyle komşularından uzak izole günler geçiriyor. Sosyal mesafe kuralına uyarak araçlarını park eden karavancılar, birbirlerine uzaktan selam verip sokağa çıkma kısıtlamasında güneş ve doğa ile baş başa zaman geçiriyor.

Sokağa çıkma yasağını böyle geçiriyorlar!

30'un üzerinde karavanın park halinde olduğu alanda sosyal mesafe kurallarına uyuluyor. Araçlarını 1- 2'şer metre arayla park eden karavancılar, gün içinde de birbirleriyle yakın temasta bulunmuyor. Kimisi karavanının önünde kitap okurken, kimisi de kedisiyle zaman geçiriyor.

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Sokağa çıkma yasağını böyle geçiriyorlar!

UD VE ŞARKILARIYLA MORAL VERİYOR

Balıkesir'de evi bulunan Naci Çelik, karavanıyla 'ya geldiğini söyledi. Koronavirüs kısıtlamaları öncesi geziye çıktığını anlatan Çelik, ud ile komşularına müzik çalarak moral veriyor. Sokağa çıkma kısıtlaması ve covid-19 pandemisinin herkes gibi kendisini de psikolojik olarak etkilediğini söyleyen Çelik, "Burada koronavirüsle birlikte gelen kısıtlamalara her vatandaş gibi uyarak kendi halimizde bu kötü günleri en az hasarla atlatma çabası içindeyiz. Karavan yaşamı daha özgür bir yaşam. Herhangi bir yere bağlı olmadan gezip görme şansı yakalayıp, ömrümüzün son çeyreğinden keyif alma gayreti içindeyiz" dedi.

Sokağa çıkma yasağını böyle geçiriyorlar!

ANKARA'DAN GELDİ KARAVANDA YAŞIYOR

Ankara'da yaşayan Gözde Gürer (37) ise tek kişilik karavanında kedisiyle zaman geçiriyor. Sokağa çıkma kısıtlamalarının ve pandemi önlemlerinin olduğu günlerde karavanda yaşamanın ayrıcalıklı olduğunu anlatan Gürer, "45 gündür 'dayım. Biz şanslıyız. Çünkü sokağa çıkamıyor olsak bile karavanımızın önünde açık havada kitap okuyup müzik dinleyebiliyoruz" diye konuştu.

Sokağa çıkma yasağını böyle geçiriyorlar!
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Sokağa çıkma yasağını böyle geçiriyorlar!
Sokağa çıkma yasağını böyle geçiriyorlar!
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