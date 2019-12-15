Sokak köpekleri için yamaca "yuva" açtırdı

Alanda çöplük olduğu dönemde çok sayıda köpek yaşadığını belirten Güzel, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar buraya yemek artıkları filan getirip köpekleri besliyordu. Kışın sert geçtiği zamanlar gece kızlarımla ekmek atmaya buraya geldik, hayvanlar açtır diye. O gece 'yüksek yerlerin altını açarsak, hayvanlar barınabilir' diye düşündüm. 'Bu kış artık geçti, bir daha ki yaza burayı halledelim en azından köpekler sıcakta, üzerlerine yağmur, yaş değmeden çamurda kalmadan başlarını sokabilecekleri bir yuvaya kavuşurlar' diye düşünmüştük. O günkü düşüncemizi bugün gerçekleştirdik."