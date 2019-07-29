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Sokak ortasında 'bu benim' kavgası

'da, caddede yürüyen bir kadın, yolda bir başka kadının kucağında gördüğü çocuğu, 'Bu benim' diyerek almak isteyince kavga çıktı. Polisin müdahalesi ile ayrılan kadınlar, emniyete götürüldü.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 29.07.2019 21:23 Güncelleme Tarihi: 29.07.2019 21:24
Sokak ortasında 'bu çocuk benim' kavgası

Olay, akşam saatlerinde İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce 'da yetiştirme yurduna verilen erkek çocuğunu koruyucu bir aile sahiplendi.

Sokak ortasında 'bu çocuk benim' kavgası

Çocuğun gerçek annesi olduğunu iddia eden kadın, caddede karşılaştığı koruyucu aileden çocuğu almak isteyince ortalık bir anda karıştı.

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Sokak ortasında 'bu çocuk benim' kavgası

Koruyucu aile küçük çocuğu vermek istemezken, çocuğun gerçek annesi olduğunu iddia eden kadın ise 'çocuğumu bana verin' diyerek tepki gösterdi, taraflar arasında kavga çıktı.

Sokak ortasında 'bu çocuk benim' kavgası

Çevredekilerin ihbarı üzerine caddeye polis ekibi sevk edildi.

Sokak ortasında 'bu çocuk benim' kavgası

Polisin ayırdığı kadınlar, polis merkezine götürüldü.

Sokak ortasında 'bu çocuk benim' kavgası
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Sokak ortasında 'bu çocuk benim' kavgası
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