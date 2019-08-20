Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Şoke eden rakamlar: Türkiye'nin 81 şehrinin gerçek nüfusu belli oldu! Herkes memleketinde yaşasaydı...

Şoke eden rakamlar: 'nin 81 şehrinin gerçek nüfusu belli oldu! Herkes memleketinde yaşasaydı...

Ülkemizdeki metropollerde nüfus yoğunlaşmış durumda. Vatandaşlar genel olarak büyükşehirlerde yaşamayı tercih ediyor ve memleketlerinden göç ediyorlar. Ya herkes kendi memleketi olduğu şehirde yaşasaydı? Şehirlerin nüfusları nasıl değişirdi ve hangi şehirlerin nüfusu azalırdı? İşte 81 ilin gerçek nüfusu!

Giriş Tarihi: 20.08.2019 16:55 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 17:29
Şoke eden rakamlar: Türkiye'nin 81 şehrinin gerçek nüfusu belli oldu! Herkes memleketinde yaşasaydı...

'de vatandaşlar memleketlerinden çok büyükşehirlere ve metropollere göç etmeyi tercih ediyor. Hal böyle olunca büyükşehirlerin nüfusu oldukça arttı ancak özellikle kırsal kesimlerde ise nüfus azalmaya devam ediyor. Peki, herkes kendi memleketinde yaşasaydı ne olurdu? İşte çarpıcı sonuçlar...

Şoke eden rakamlar: Türkiye'nin 81 şehrinin gerçek nüfusu belli oldu! Herkes memleketinde yaşasaydı...

ADANA

1.770.073 kişi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şoke eden rakamlar: Türkiye'nin 81 şehrinin gerçek nüfusu belli oldu! Herkes memleketinde yaşasaydı...

ADIYAMAN

1.131.126 kişi

Şoke eden rakamlar: Türkiye'nin 81 şehrinin gerçek nüfusu belli oldu! Herkes memleketinde yaşasaydı...

AFYONKARAHİSAR

1.123.702 kişi

Şoke eden rakamlar: Türkiye'nin 81 şehrinin gerçek nüfusu belli oldu! Herkes memleketinde yaşasaydı...

AĞRI

1.159.141 kişi

Şoke eden rakamlar: Türkiye'nin 81 şehrinin gerçek nüfusu belli oldu! Herkes memleketinde yaşasaydı...

AMASYA

641.971 kişi

Şoke eden rakamlar: Türkiye'nin 81 şehrinin gerçek nüfusu belli oldu! Herkes memleketinde yaşasaydı...

ANKARA

2.001.664 kişi

BİZE ULAŞIN