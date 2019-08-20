Şoke eden rakamlar: Türkiye'nin 81 şehrinin gerçek nüfusu belli oldu! Herkes memleketinde yaşasaydı...
Şoke eden rakamlar: Türkiye'nin 81 şehrinin gerçek nüfusu belli oldu! Herkes memleketinde yaşasaydı...
Ülkemizdeki metropollerde nüfus yoğunlaşmış durumda. Vatandaşlar genel olarak büyükşehirlerde yaşamayı tercih ediyor ve memleketlerinden göç ediyorlar. Ya herkes kendi memleketi olduğu şehirde yaşasaydı? Şehirlerin nüfusları nasıl değişirdi ve hangi şehirlerin nüfusu azalırdı? İşte 81 ilin gerçek nüfusu!
Giriş Tarihi: 20.08.2019
16:55
Güncelleme Tarihi: 20.08.2019
17:29