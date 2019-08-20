Şoke eden rakamlar: Türkiye'nin 81 şehrinin gerçek nüfusu belli oldu! Herkes memleketinde yaşasaydı...

Türkiye'de vatandaşlar memleketlerinden çok büyükşehirlere ve metropollere göç etmeyi tercih ediyor. Hal böyle olunca büyükşehirlerin nüfusu oldukça arttı ancak özellikle kırsal kesimlerde ise nüfus azalmaya devam ediyor. Peki, herkes kendi memleketinde yaşasaydı ne olurdu? İşte çarpıcı sonuçlar...