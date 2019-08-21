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'de nefes kesti

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi , semalarında nefes kesen gösteri düzenledi. İzleyenler, F-16 uçağının alçak uçuşu sırasında büyük heyecan yaşarken, gösteri cep telefonu kameralarına kaydedildi

Giriş Tarihi: 21.08.2019 07:50 Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 07:55
SoloTürk Rize'de nefes kesti

'de nefesleri kesen anlar!

SoloTürk Rize'de nefes kesti

Valiliği ve Rize Belediyesi'nce ortaklaşa düzenlenen etkinlik kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akrobasi timi 'ün gerçekleştirdiği gösteri nefesleri kesti.

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SoloTürk Rize'de nefes kesti

Sahil dolgu alanında gerçekleşen gösteri, kent sakinlerince ilgiyle izlendi. Yaklaşık 20 dakika süren gösteride F-16 pilotu, alçak uçuşla kalabalığı selamladı. Gösteride pilotun sortilerle, alçak uçuşu izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

SoloTürk Rize'de nefes kesti

Sahili dolduranlar, gösteri anlarını da cep telefonlarının kameralarıyla görüntülemeye çalıştı.

SoloTürk Rize'de nefes kesti
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SoloTürk Rize'de nefes kesti
SoloTürk Rize'de nefes kesti
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