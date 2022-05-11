0,99 ve 0,89 faizli konut kredisi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdelenmişti. Milyonları ev sahibi yapacak düşük faizli 10 yıla kadar uzun vadeli kredinin detayları ise belli oldu. Binlerce kişi şimdilerde "0,99 ve 0,89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, ne zaman verilecek, başvuru şartları nelerdir?" sorularına yanıt arıyor. Vatandaşlara sunulan üç paket arasında Döviz, Altın varlıklarının Türk Lirası'na dönüşümünü teşvik edecek bir kampanya da yer alıyor. Peki, 0,99 ve 0,89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, taksit tutarları nasıl olacak? İşte detaylar...