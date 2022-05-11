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Haberler Yaşam FLAŞ! 0,99 ve 0,89 faizli konut kredisi için detaylar netleşti! Düşük faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, ne zaman verilecek, başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 11.05.2022 10:10 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 10:11

FLAŞ! 0,99 ve 0,89 faizli konut kredisi için detaylar netleşti! Düşük faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, ne zaman verilecek, başvuru şartları nelerdir?

Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği 0,99 faizli konut kredisi başvuru şartları, tarihleri ve detayları bugün de gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine sonrası verilen müjde sonrası ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar "0,99 ve 0,89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, ne zaman verilecek, başvuru şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Düşük faizle kredi çekerek ev almak isteyen binlerce kişinin yüzünü güldüren bu açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 ayrı paketi duyurmuştu. Açıklamalara göre düşük faizli krediyle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için bütçe ayrıldı. Peki, 0,99 ve 0,89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, ne zaman verilecek, başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

FLAŞ! 0,99 ve 0,89 faizli konut kredisi için detaylar netleşti! Düşük faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, ne zaman verilecek, başvuru şartları nelerdir?

0,99 ve 0,89 faizli konut kredisi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdelenmişti. Milyonları ev sahibi yapacak düşük faizli 10 yıla kadar uzun vadeli kredinin detayları ise belli oldu. Binlerce kişi şimdilerde "0,99 ve 0,89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, ne zaman verilecek, başvuru şartları nelerdir?" sorularına yanıt arıyor. Vatandaşlara sunulan üç paket arasında Döviz, Altın varlıklarının Türk Lirası'na dönüşümünü teşvik edecek bir kampanya da yer alıyor. Peki, 0,99 ve 0,89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, taksit tutarları nasıl olacak? İşte detaylar...

FLAŞ! 0,99 ve 0,89 faizli konut kredisi için detaylar netleşti! Düşük faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, ne zaman verilecek, başvuru şartları nelerdir?

SON DAKİKA | 0,99 FAİZLİ 10 AY VADELİ KONUT KREDİSİ MÜJDESİ!

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı destekler kapsamında, "İlk evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlara yönelik olarak, birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlanacak.

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FLAŞ! 0,99 ve 0,89 faizli konut kredisi için detaylar netleşti! Düşük faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, ne zaman verilecek, başvuru şartları nelerdir?

Böylece, ilk konutunu alacak vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimleri artırılmış olacak.

FLAŞ! 0,99 ve 0,89 faizli konut kredisi için detaylar netleşti! Düşük faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, ne zaman verilecek, başvuru şartları nelerdir?

DÖVİZ VE ALTININI SATARAK KONUT ALANLARA DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ DESTEĞİ

İkinci paket olan ve döviz, altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik edecek "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ile de kamu bankalarınca, birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının (DTH) yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi sağlanacak.

FLAŞ! 0,99 ve 0,89 faizli konut kredisi için detaylar netleşti! Düşük faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, ne zaman verilecek, başvuru şartları nelerdir?

Böylece, vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerinin yanında halihazırda yürütülen Liralaşma Stratejisi de desteklenmiş olacak.

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