Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği 0,99 faizli konut kredisi başvuru şartları, tarihleri ve detayları bugün de gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine sonrası verilen müjde sonrası ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar "0,99 ve 0,89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, ne zaman verilecek, başvuru şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Düşük faizle kredi çekerek ev almak isteyen binlerce kişinin yüzünü güldüren bu açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 ayrı paketi duyurmuştu. Açıklamalara göre düşük faizli krediyle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için bütçe ayrıldı. Peki, 0,99 ve 0,89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, ne zaman verilecek, başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...