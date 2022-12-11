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Haberler Yaşam Son dakika: 1770 No'lu mezardaki milyonerin sırrı çözülemedi! "Ölümünden sonra bile hesabından para aktardılar"
Giriş Tarihi: 11.12.2022 06:37 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 06:38

Son dakika: 1770 No'lu mezardaki milyonerin sırrı çözülemedi! "Ölümünden sonra bile hesabından para aktardılar"

Son dakika haberi: SABAH'ın Türkiye gündemine bomba gibi düşen 1770 No'lu mezardaki milyonerin sır ölümüyle ilgili 6 aydır hiçbir gelişme yaşanmadı. Fethiye'de 200 milyon liralık arazisi elinden alınarak ölüme sürüklenen Erdal Yenisoy'un (78) mirasçıların avukatları aracılığıyla yeniden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdi.

HALİT TURAN
Son dakika: 1770 No’lu mezardaki milyonerin sırrı çözülemedi! Ölümünden sonra bile hesabından para aktardılar

Evlenmeyen ve hiç çocuğu olmayan Erdal Yenisoy, İsviçre'de çevre ve insan sağlığı alanında yüksek lisans yaptıktan sonra 1976'da Fethiye'ye yerleştikten sonra o dönem köy olan Faralya Mahallesinde araziler satın aldı.

Son dakika: 1770 No’lu mezardaki milyonerin sırrı çözülemedi! Ölümünden sonra bile hesabından para aktardılar

Geçen Kasım ayında Fethiye Vergi Dairesinden Yenisoy'un varisleri olan 5 kuzenine vergi borcu ödemesi yapmaları konusunda bildirim geldi.

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Son dakika: 1770 No’lu mezardaki milyonerin sırrı çözülemedi! Ölümünden sonra bile hesabından para aktardılar

Yaşlı adama uzun süredir ulaşamayan yakınları, yaptıkları araştırmada Yenisoy'un 7 Mayıs 2021'de "karın ağrısı ve mide bulantısı" şikayetiyle 112 Acil servisi tarafından Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldığını, bir gün sonra Kovid-19 teşhisiyle hayatını kaybettiğini, ardından Fethiye'de kimsesizler mezarlığına defnedildiğini öğrendi.

Son dakika: 1770 No’lu mezardaki milyonerin sırrı çözülemedi! Ölümünden sonra bile hesabından para aktardılar

200 MİLYONLUK ARAZİYE ÇÖKTÜLER

Yapılan araştırmada ise Yenisoy'un Ankara'ya getirilerek bir evde tutulduğu, Fethiye'de 200 milyon değerindeki arazisinin tapuda değerinin 20 milyon gösterilerek satıldı.

Son dakika: 1770 No’lu mezardaki milyonerin sırrı çözülemedi! Ölümünden sonra bile hesabından para aktardılar

Arazinin 21 Ocak 2021'de Yenisoy'dan noterde vekalet alan Haydar Y. tarafından, Necati E.'nin bir ay önce kurduğu Ankara merkezli şirkete geçtiği ortaya çıktı.

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