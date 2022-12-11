Son dakika: 1770 No'lu mezardaki milyonerin sırrı çözülemedi! "Ölümünden sonra bile hesabından para aktardılar"

Evlenmeyen ve hiç çocuğu olmayan Erdal Yenisoy, İsviçre'de çevre ve insan sağlığı alanında yüksek lisans yaptıktan sonra 1976'da Fethiye'ye yerleştikten sonra o dönem köy olan Faralya Mahallesinde araziler satın aldı.



