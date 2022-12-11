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Son dakika: 1770 No'lu mezardaki milyonerin sırrı çözülemedi! "Ölümünden sonra bile hesabından para aktardılar"
Giriş Tarihi: 11.12.2022 06:37
Güncelleme Tarihi: 11.12.2022
06:38
Son dakika: 1770 No'lu mezardaki milyonerin sırrı çözülemedi! "Ölümünden sonra bile hesabından para aktardılar"
Son dakika haberi: SABAH'ın Türkiye gündemine bomba gibi düşen 1770 No'lu mezardaki milyonerin sır ölümüyle ilgili 6 aydır hiçbir gelişme yaşanmadı. Fethiye'de 200 milyon liralık arazisi elinden alınarak ölüme sürüklenen Erdal Yenisoy'un (78) mirasçıların avukatları aracılığıyla yeniden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdi.