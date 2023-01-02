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Son dakika: 3 eşini öldüren seri katil böyle yakalanmış! Damat anlattı: Kamera kayıtlarında…
Giriş Tarihi: 02.01.2023 10:36
Güncelleme Tarihi: 02.01.2023
10:36
Son dakika: 3 eşini öldüren seri katil böyle yakalanmış! Damat anlattı: Kamera kayıtlarında…
Son dakika haberi: Daha önce iki eşini öldüren Necati Akpınar, dini nikahlı eşi Mutlu Menekşe'yi de katletti. Katil Akpınar'ı, kızının ihbar ettiği öğrenildi. Talihsiz kadının damadı ise yaşanan vahşetlerle ilgili şunları söyledi. İşte son dakika gelişmeleri…