Son dakika: 3 eşini öldüren seri katil böyle yakalanmış! Damat anlattı: Kamera kayıtlarında…

SON DAKİKA: SERİ KATİL CESEDİ EL ARABASIYLA TAŞIMIŞ!

Yeni Asır'ın haberine göre; Sorgusunda cinayeti reddeden zanlı Necati Akpınar'ın akşam evine gittiğinde Menekşe'yi ölü bulduğunu, daha önceden 2 cinayet hükmü bulunduğu için kimsenin kendisine inanmayacağını düşündüğü için durumu polise bildirmeye korktuğunu, bu nedenle el arabasıyla taşıdığı cesedi kendi imkanlarıyla evinin yaklaşık 50 metre ötesindeki metruk binanın girişine gömdüğünü söylediği öğrenildi.