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Haberler Yaşam Son dakika: 3 eşini öldüren seri katil böyle yakalanmış! Damat anlattı: Kamera kayıtlarında…
Giriş Tarihi: 02.01.2023 10:36 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 10:36

Son dakika: 3 eşini öldüren seri katil böyle yakalanmış! Damat anlattı: Kamera kayıtlarında…

Son dakika haberi: Daha önce iki eşini öldüren Necati Akpınar, dini nikahlı eşi Mutlu Menekşe'yi de katletti. Katil Akpınar'ı, kızının ihbar ettiği öğrenildi. Talihsiz kadının damadı ise yaşanan vahşetlerle ilgili şunları söyledi. İşte son dakika gelişmeleri…

Son dakika: 3 eşini öldüren seri katil böyle yakalanmış! Damat anlattı: Kamera kayıtlarında…

Son dakika: Kan donduran olay Manisa Saruhanlı'da yaşandı. Bir kadının İstasyon Mahallesi'ndeki metruk bir binanın girişine gömüldüğü ihbarını alan polis ekipleri, belirtilen adreste yürütülen aramada 60 yaşındaki Mutlu Menekşe'nin cesedine ulaştı.

Son dakika: 3 eşini öldüren seri katil böyle yakalanmış! Damat anlattı: Kamera kayıtlarında…

Başında darp izi bulunan ve öldürüldüğü anlaşılan kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olaydan sonra kaçan kadının birlikte yaşadığı Necati Akpınar bir yakınının evinde gözaltına alındı. İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.


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Son dakika: 3 eşini öldüren seri katil böyle yakalanmış! Damat anlattı: Kamera kayıtlarında…

SON DAKİKA: SERİ KATİL CESEDİ EL ARABASIYLA TAŞIMIŞ!
Yeni Asır'ın haberine göre; Sorgusunda cinayeti reddeden zanlı Necati Akpınar'ın akşam evine gittiğinde Menekşe'yi ölü bulduğunu, daha önceden 2 cinayet hükmü bulunduğu için kimsenin kendisine inanmayacağını düşündüğü için durumu polise bildirmeye korktuğunu, bu nedenle el arabasıyla taşıdığı cesedi kendi imkanlarıyla evinin yaklaşık 50 metre ötesindeki metruk binanın girişine gömdüğünü söylediği öğrenildi.

Son dakika: 3 eşini öldüren seri katil böyle yakalanmış! Damat anlattı: Kamera kayıtlarında…

Çukurun hemen yanında şahsın ceset kokmasın diye getirdiği kireç torbaları ve cesedi taşıdığı el arabası bulunurken, ihbarı adamın kızı A.A.'nın yaptığı öğrenildi.

Son dakika: 3 eşini öldüren seri katil böyle yakalanmış! Damat anlattı: Kamera kayıtlarında…

Eve geldiğinde babasının Mutlu Menekşe'yi öldürdüğünü gören A.A, tehditler üzerine korkup Necati Akpınar'la birlikte metruk binaya cesedi gömdüğü, daha sonra vicdan azabı çekip polise ihbar ettiği öğrenildi.

SON DAKİKA