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Son dakika: 5 farklı kanseri yendi trafik magandası kurbanı oldu
Giriş Tarihi: 05.09.2022 06:34
Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
06:36
Son dakika: 5 farklı kanseri yendi trafik magandası kurbanı oldu
Son dakika haberi: Kadıköy Suadiye'de 22 Haziran gecesi yarış yaptığı iddia edilen iki sürücü yürek yakan bir kazaya neden oldu. Araçlardan biri o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Nuran (45) ve Necmi Kavak (48) çiftine çarptı. Feci kazada iki çocuk annesi Nuran Kavak hayatını kaybetti, ağır yaralı şekilde ölümden dönen eşi ise 3 hafta boyunca yoğun bakımda yaşam savaşı verdi.