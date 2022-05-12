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Haberler Yaşam Son dakika: 7 aylık operasyonun detaylarına SABAH ulaştı: Polis fenomen olup iz sürdü!
Giriş Tarihi: 12.05.2022 11:31 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 12:12

Son dakika: 7 aylık operasyonun detaylarına SABAH ulaştı: Polis fenomen olup iz sürdü!

Son dakika haberleri: Ege'de tekne ile gemiler aracılığıyla tonlarca uyuşturucunun Türkiye'ye getirilmesinden sorumlu olduğu ileri sürülen Mahsum Ay ve sevgilisi Sunay Epöz, Balıkesir Narkotik Timleri'nin 7 ay süren takibi sonucu İzmir Buca'da yakalandı. Arnavutluk'tan Türkiye'ye yüklü miktarda uyuşturucu getirmeye çalışan çeteyi yakalamak için narkotik dedektiflerinin TikTok fenomeni kılığına girdiği belirlendi. Epöz'ün sosyal medyada paylaştığı lüks yaşantısını izlemeye alan ekiplerin 7 aylık operasyonunun detaylarına SABAH ulaştı.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Son dakika: 7 aylık operasyonun detaylarına SABAH ulaştı: Polis fenomen olup iz sürdü!

Son dakika haberleri: Deniz aşırı uyuşturucu ve insan kaçakçılığı suçlamasıyla uzun zamandır aranan Mahsum Ay, Balıkesir Narkotik timlerinin hassas çalışmasıyla önceki gün yakalandı. 7 ay süren operasyonun filmleri aratmayan ayrıntılarına ise SABAH ulaştı

Son dakika: 7 aylık operasyonun detaylarına SABAH ulaştı: Polis fenomen olup iz sürdü!

2019'da Ayvalık açıklarında batan Vedat Reis-47 adlı tekneden çıkan 2 tona yakın skunk maddesi ve 2020 yılında Panama bandıralı 'Frontier Falcon' isimli geminin omurga bölümünün dışına sonradan monte edilen tankta ele geçirilen 25 kilo kokainin Türkiye'ye getirilmesi olayını araştıran Balıkeir narkotik ekipleri, "Ay Grubu" olarak bilinen uyuşturucu şebekesinin lideri olduğu ileri sürülen Mahsum Ay'ın peşine düştü.

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Son dakika: 7 aylık operasyonun detaylarına SABAH ulaştı: Polis fenomen olup iz sürdü!

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİBE ALINDI

Hakkında; Ayvalık Sulh Ceza Hâkimliğince 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak', Burhaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesince 'kasten öldürme', Ayvalık 3. Asliye Ceza Mahkemesince toplam 3 adet aranma kaydı bulunan suç örgütü elebaşı Mahsum Ay'ın hayalet gibi yaşadığını ve hiçbir yere çıkmadığını tespit eden Balıkesir Narkotikle Mücadele timleri, Ay'ın sevgilisi Sunay Epöz üzerinde yoğunlaştı.

Son dakika: 7 aylık operasyonun detaylarına SABAH ulaştı: Polis fenomen olup iz sürdü!

ARNAVUTLUK'TAN 2 TON SKUNK GETİRECEKLERDİ

Mahsum Ay ve çetesinin 2 tonun üzerindeki uyuşturucu maddeyi denizaşırı ülkelerden Ege Denizi sahil şeridini kullanarak Türkiye'ye getireceği ihbarını alan Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Son dakika: 7 aylık operasyonun detaylarına SABAH ulaştı: Polis fenomen olup iz sürdü!

TİK-TOK FENOMENİ OLUP ARKADAŞ OLDULAR

Mahsum Ay'ın sahte kimlik kullandığını ve bir kez kullandığı telefonu bir daha kullanmadığını tespit eden narkotik timleri, Sunay Epöz'ü teknik ve fiziki takibe aldı. Epöz'ün lüks rezidanslarda ve otellerde yaşadığını ve gününün büyük bir kısmını sosyal medya platformu olan Tik-Tok'da paylaştığını belirleyen narkotik polisi, şebekeye ulaşmak için Tik-Tok'a üye oldu.

7 aylık operasyonun detaylarına SABAH ulaştı: Polis fenomen olup iz sürdü | Video

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