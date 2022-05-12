Son dakika: 7 aylık operasyonun detaylarına SABAH ulaştı: Polis fenomen olup iz sürdü!

TİK-TOK FENOMENİ OLUP ARKADAŞ OLDULAR

Mahsum Ay'ın sahte kimlik kullandığını ve bir kez kullandığı telefonu bir daha kullanmadığını tespit eden narkotik timleri, Sunay Epöz'ü teknik ve fiziki takibe aldı. Epöz'ün lüks rezidanslarda ve otellerde yaşadığını ve gününün büyük bir kısmını sosyal medya platformu olan Tik-Tok'da paylaştığını belirleyen narkotik polisi, şebekeye ulaşmak için Tik-Tok'a üye oldu.

7 aylık operasyonun detaylarına SABAH ulaştı: Polis fenomen olup iz sürdü | Video