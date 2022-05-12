Son dakika: 7 aylık operasyonun detaylarına SABAH ulaştı: Polis fenomen olup iz sürdü!

Son dakika haberleri: Ege'de tekne ile gemiler aracılığıyla tonlarca uyuşturucunun Türkiye'ye getirilmesinden sorumlu olduğu ileri sürülen Mahsum Ay ve sevgilisi Sunay Epöz, Balıkesir Narkotik Timleri'nin 7 ay süren takibi sonucu İzmir Buca'da yakalandı. Arnavutluk'tan Türkiye'ye yüklü miktarda uyuşturucu getirmeye çalışan çeteyi yakalamak için narkotik dedektiflerinin TikTok fenomeni kılığına girdiği belirlendi. Epöz'ün sosyal medyada paylaştığı lüks yaşantısını izlemeye alan ekiplerin 7 aylık operasyonunun detaylarına SABAH ulaştı.