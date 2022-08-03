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SON DAKİKA! 8 yıllık öğrencisini evine davet edip taciz etmişti: Genç kadına attığı mesajlar ortaya çıktı! Orkestra şefinden akılalmaz savunma
Giriş Tarihi: 03.08.2022 08:14
Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
08:21
SON DAKİKA! 8 yıllık öğrencisini evine davet edip taciz etmişti: Genç kadına attığı mesajlar ortaya çıktı! Orkestra şefinden akılalmaz savunma
Son dakika haberi: İstanbul'da çello dersi verdiği 8 yıllık öğrencisi Hazal A.'yı evine davet edip taciz eden Guatemalalı orkestra şefi Samuel Gomez Matus'un yaşananlar sonrasında genç kadına attığı mesajlar ortaya çıktı.