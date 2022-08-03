SON DAKİKA! 8 yıllık öğrencisini evine davet edip taciz etmişti: Genç kadına attığı mesajlar ortaya çıktı! Orkestra şefinden akılalmaz savunma

GÜCENDİRECEK BİR ŞEY DEDİĞİMİ HATIRLAYAMIYORUM

Orkestra şefinin attığı pişmanlık mesajlarının ardından genç kadına yönelik söylemlerinin saatler sonra değiştiği kaydedildi. Samuel Gomez Matus'un "Bence sen de beni yanlış anladın. Bugün fark ettim dün ne kadar kötü olduğumu. Gerçekten çok yorgundum ve bira da hemencecik beni kötü yaptı. Seni gücendirecek bir şey dediği hatırlayamıyorum. Belki de kendimi doğru bir şekilde açıklayamamışımdır ama yemin ederim kötü bir niyetim yoktu. Sana kötü hissettirdiğim için üzgünüm. Sana karşı asla kötü bir niyetim olamaz. Umarım buna hala inanıyorsundur" dediği devamında ise "Sana son bir kez özür dilemek istedim. Sen benim için Türkiye'deki en önemli insanlardan birisin ve ben bir yanlış anlaşılmadan dolayı konuşmadığımız için çok üzgünüm. Umarım özür dilemek ve açıklama yapmak için bana 5 dakika konuşma fırsatı verirsin ama konuşmak istemezsen de anlarım. Bir kez daha özür dilerim" notunu düştüğü belirlendi.