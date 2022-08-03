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Haberler Yaşam SON DAKİKA! 8 yıllık öğrencisini evine davet edip taciz etmişti: Genç kadına attığı mesajlar ortaya çıktı! Orkestra şefinden akılalmaz savunma
Giriş Tarihi: 03.08.2022 08:14 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 08:21

SON DAKİKA! 8 yıllık öğrencisini evine davet edip taciz etmişti: Genç kadına attığı mesajlar ortaya çıktı! Orkestra şefinden akılalmaz savunma

Son dakika haberi: İstanbul'da çello dersi verdiği 8 yıllık öğrencisi Hazal A.'yı evine davet edip taciz eden Guatemalalı orkestra şefi Samuel Gomez Matus'un yaşananlar sonrasında genç kadına attığı mesajlar ortaya çıktı.

BULUT YAMANDAĞ
SON DAKİKA! 8 yıllık öğrencisini evine davet edip taciz etmişti: Genç kadına attığı mesajlar ortaya çıktı! Orkestra şefinden akılalmaz savunma

Son dakika haberi: İstanbul'da 9 yaşında tanıştığı Barış İçin Müzik Vakfı'nda enstrüman eğitimi almaya başlayan Hazal A.(24), 13 yaşında orkestrada çalmaya başladı. Hazal burada tanıştığı Guatemalalı orkestra şefi Samuel Gomez Matus'tan(33) çello eğitimi görmeye başladı.

SON DAKİKA! 8 yıllık öğrencisini evine davet edip taciz etmişti: Genç kadına attığı mesajlar ortaya çıktı! Orkestra şefinden akılalmaz savunma

Birlikte çello çalarak 8 yılı geride bırakan ikili arasında önceki yıl Ağustos ayında sarsıcı bir olay patlak verdi. İddiaya göre genç kadın, kendisini evine davet eden Guatemalalı orkestra şefinin tacizine uğradı.

Genç kadın sözlü ve fiziksel tacizin ardından evden çıktı. Yıllarca birlikte müzik yaptığı eğitmeni olaydan sonra genç kadını defalarca kez arayıp çok sayıda "pişmanlık" mesajları attı.

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SON DAKİKA! 8 yıllık öğrencisini evine davet edip taciz etmişti: Genç kadına attığı mesajlar ortaya çıktı! Orkestra şefinden akılalmaz savunma

"HEPİMİZ HATA YAPARIZ"

Guatemalalı orkestra şefinin genç kadına attığı mesajların görüntüsü ortaya çıktı. Eğitmen, evine misafir ettiği genç kadına evden gittikten hemen sonra "Çok üzgünüm, O ben değildim, Lütfen beni affet, Hepimiz hata yaparız" gibi çok birçok mesaj attığı belirlendi.

SON DAKİKA! 8 yıllık öğrencisini evine davet edip taciz etmişti: Genç kadına attığı mesajlar ortaya çıktı! Orkestra şefinden akılalmaz savunma

"BAHANEM YOK KİMSEYE SÖYLEME"

Eğitmenin aynı gece sabaha karşı Hazal'a "Dün gece için çok üzgünüm. Neden öyle söylediğimi anlayamıyorum. Fazlasıyla alkol aldım. Her neyse. Hiçbir bahanem yok. Gerçekten çok çok üzgünüm, lütfen kimseye söyleme. Biliyorum hiçbir talepte bulunmamalıyım ama eğer mümkünse lütfen beni affet... Gerçekten çok üzgünüm" dediği görüldü.

SON DAKİKA! 8 yıllık öğrencisini evine davet edip taciz etmişti: Genç kadına attığı mesajlar ortaya çıktı! Orkestra şefinden akılalmaz savunma

GÜCENDİRECEK BİR ŞEY DEDİĞİMİ HATIRLAYAMIYORUM

Orkestra şefinin attığı pişmanlık mesajlarının ardından genç kadına yönelik söylemlerinin saatler sonra değiştiği kaydedildi. Samuel Gomez Matus'un "Bence sen de beni yanlış anladın. Bugün fark ettim dün ne kadar kötü olduğumu. Gerçekten çok yorgundum ve bira da hemencecik beni kötü yaptı. Seni gücendirecek bir şey dediği hatırlayamıyorum. Belki de kendimi doğru bir şekilde açıklayamamışımdır ama yemin ederim kötü bir niyetim yoktu. Sana kötü hissettirdiğim için üzgünüm. Sana karşı asla kötü bir niyetim olamaz. Umarım buna hala inanıyorsundur" dediği devamında ise "Sana son bir kez özür dilemek istedim. Sen benim için Türkiye'deki en önemli insanlardan birisin ve ben bir yanlış anlaşılmadan dolayı konuşmadığımız için çok üzgünüm. Umarım özür dilemek ve açıklama yapmak için bana 5 dakika konuşma fırsatı verirsin ama konuşmak istemezsen de anlarım. Bir kez daha özür dilerim" notunu düştüğü belirlendi.

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