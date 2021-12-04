HaberlerYaşamSon dakika: 900 kilometrelik kaçış böyle son buldu! Aracı benzin istasyonunda terk etmişler
Giriş Tarihi: 04.12.2021 16:02Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 16:33
Son dakika: 900 kilometrelik kaçış böyle son buldu! Aracı benzin istasyonunda terk etmişler
Son dakika haberi: Ordu'dan çaldıkları araçla 900 kilometre yol katederek İstanbul'da gelen 3 çocuk, benzinleri ve paraları bitince aracı bir benzin istasyonunda terk etti. Çocuklar Zeytinburnu'nda yakalandı. Araç Bağcılar'da bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...