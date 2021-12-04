Son dakika: 900 kilometrelik kaçış böyle son buldu! Aracı benzin istasyonunda terk etmişler

İki araçla önce Ordu'da dolaşan çocuklar, araçlardan birini Ordu'da terk etti. Çocuklar diğer araçla 900 kilometre yol katederek İstanbul'a geldi. Ordu Emniyet Müdürlüğü; çocukları yakalamak için üç kişilik özel bir ekip kurdu.

