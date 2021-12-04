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Haberler Yaşam Son dakika: 900 kilometrelik kaçış böyle son buldu! Aracı benzin istasyonunda terk etmişler
Giriş Tarihi: 04.12.2021 16:02 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 16:33

Son dakika: 900 kilometrelik kaçış böyle son buldu! Aracı benzin istasyonunda terk etmişler

Son dakika haberi: Ordu'dan çaldıkları araçla 900 kilometre yol katederek İstanbul'da gelen 3 çocuk, benzinleri ve paraları bitince aracı bir benzin istasyonunda terk etti. Çocuklar Zeytinburnu'nda yakalandı. Araç Bağcılar'da bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

EMİR SOMER
Son dakika: 900 kilometrelik kaçış böyle son buldu! Aracı benzin istasyonunda terk etmişler

SON DAKİKA: 900 KİLOMETRELİK KAÇIŞ BÖYLE SON BULDU! ARACI BENZİN İSTASYONUNDA TERK ETMİŞLER

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren olay 28 Kasım Pazar günü Ordu'nun Altınordu İlçesi'nde meydana geldi.

Son dakika: 900 kilometrelik kaçış böyle son buldu! Aracı benzin istasyonunda terk etmişler

S.Ö. (13), A.T. (12) ve E.K. (15) isimli 3 çocuk, arka kapısının camını kırarak içeri girdikleri bir oto galeriden anahtarları alarak iki araç çaldı.

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Son dakika: 900 kilometrelik kaçış böyle son buldu! Aracı benzin istasyonunda terk etmişler

İki araçla önce Ordu'da dolaşan çocuklar, araçlardan birini Ordu'da terk etti. Çocuklar diğer araçla 900 kilometre yol katederek İstanbul'a geldi. Ordu Emniyet Müdürlüğü; çocukları yakalamak için üç kişilik özel bir ekip kurdu.

Son dakika: 900 kilometrelik kaçış böyle son buldu! Aracı benzin istasyonunda terk etmişler

BENZİN İSTASYONUNDA TERK ETTİLER

Plaka Takip Sistemi (PTS) incelemeleri yapıldı. Üç çocuğun çaldıkları otomobille 30 Kasım Salı günü Mahmutbey Gişeleri'nden ve Basın Ekspres yolundan geçtikleri belirlendi.

Son dakika: 900 kilometrelik kaçış böyle son buldu! Aracı benzin istasyonunda terk etmişler

Çocukların İstanbul'a gelirken çok sayıda kural ihlali yaptıkları da tespit edildi.

SON DAKİKA