Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA: Adalet Ağaoğlu'nun vasiyetine sabah ulaştı! İşte 10 başlıkta bıraktığı mirası...
Giriş Tarihi: 18.03.2023 07:40 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 07:40

SON DAKİKA: Adalet Ağaoğlu'nun vasiyetine sabah ulaştı! İşte 10 başlıkta bıraktığı mirası...

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli yazarlardan Adalet Ağaoğlu'nun vefatının ardından 10 başlıkta bıraktığı vasiyetine SABAH ulaştı. Beşiktaş 6. Noterliği tarafından onaylanan vasiyetnamede Cedide Müjen Ağaoğlu Anıç, Sinan Sümer ve Ahmet Fuat Sümer mirasçılar olarak yer aldı. İşte Adalet Ağaoğlu'nun bıraktığı mirası ile ilgili tüm detaylar...

ATAKAN IRMAK
SON DAKİKA: Adalet Ağaoğlu’nun vasiyetine sabah ulaştı! İşte 10 başlıkta bıraktığı mirası...

20. yüzyıl Türk edebiyatının en önemli romancılarından biri olarak kabul edilen Adalet Ağaoğlu'nun ölümünün ardından ailesi ve yakınlarına bıraktığı vasiyetnamesi ortaya çıktı. 14 Temmuz 2020'de çoklu organ yetmezliğinden 91 yaşında hayata veda eden Adalet Ağaoğlu'nun vasiyeti tartışma konusu haline geldi.

SON DAKİKA: Adalet Ağaoğlu’nun vasiyetine sabah ulaştı! İşte 10 başlıkta bıraktığı mirası...

10 BAŞLIKTA SIRALADI

SABAH'ın ulaştığı vasiyetnameye göre kendi el yazısı ile vasiyetnamesini hazırlayan Ağaoğlu mirasçılarının hazırladığı şartları karşılaması durumunda mirasında haklarının olduğunu belirtti. Bankada bulunan mevduat hesaplarındaki paralar, taşınmaz gayrimenkulleri, yazarlık hayatını ilgilendiren arşiv, eser ve çeşitli malzemelerin söz konusu kişilere verilmesi için konulan şartlar vasiyetnamede 10 başlık halinde sıralandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Adalet Ağaoğlu’nun vasiyetine sabah ulaştı! İşte 10 başlıkta bıraktığı mirası...

Buna göre mirasçılar usta yazarın eserlerinin ve adının yaşamı boyunca ortaya çıkmış kişiliğine yaraşır bir biçimde lehtarlarca korunması ve manevi haklarına sahip çıkacak. Türkiye'de yerleşik bir yazarın yurtdışında tercih edilecek bir ülkede uygun bir bursla idame ettirilerek düşüncelerini kaleme alan yazı yazması sağlanacak.

SON DAKİKA: Adalet Ağaoğlu’nun vasiyetine sabah ulaştı! İşte 10 başlıkta bıraktığı mirası...

Lehtarlar aynı zamanda Adalet Ağaoğlu hakkında seminer ve sempozyumlar düzenleyerek edebiyat araştırmalarına destek verecek ve hatta bu incelemeleri kitap haline getirecekler. Mirasçıların tüm bu yükümlülüklerinin denetlenmesi için Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 7 üyeli bir komisyon kurulacak ve komisyon başkanlığına Fuat Sümer getirilecek.

SON DAKİKA: Adalet Ağaoğlu’nun vasiyetine sabah ulaştı! İşte 10 başlıkta bıraktığı mirası...

İŞTE MİRASÇILARI

Beşiktaş 6. Noterliği tarafından onaylanan vasiyetnamede Cedide Müjen Ağaoğlu Anıç, Sinan Sümer ve Ahmet Fuat Sümer mirasçılar olarak yer aldı.

SON DAKİKA