SON DAKİKA: Adalet Ağaoğlu’nun vasiyetine sabah ulaştı! İşte 10 başlıkta bıraktığı mirası...

Lehtarlar aynı zamanda Adalet Ağaoğlu hakkında seminer ve sempozyumlar düzenleyerek edebiyat araştırmalarına destek verecek ve hatta bu incelemeleri kitap haline getirecekler. Mirasçıların tüm bu yükümlülüklerinin denetlenmesi için Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 7 üyeli bir komisyon kurulacak ve komisyon başkanlığına Fuat Sümer getirilecek.