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SON DAKİKA: Adalet Ağaoğlu'nun vasiyetine sabah ulaştı! İşte 10 başlıkta bıraktığı mirası...
Giriş Tarihi: 18.03.2023 07:40
Güncelleme Tarihi: 18.03.2023
07:40
SON DAKİKA: Adalet Ağaoğlu'nun vasiyetine sabah ulaştı! İşte 10 başlıkta bıraktığı mirası...
SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli yazarlardan Adalet Ağaoğlu'nun vefatının ardından 10 başlıkta bıraktığı vasiyetine SABAH ulaştı. Beşiktaş 6. Noterliği tarafından onaylanan vasiyetnamede Cedide Müjen Ağaoğlu Anıç, Sinan Sümer ve Ahmet Fuat Sümer mirasçılar olarak yer aldı. İşte Adalet Ağaoğlu'nun bıraktığı mirası ile ilgili tüm detaylar...