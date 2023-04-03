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Haberler Yaşam Son dakika Adana’da deprem meydana geldi! Çevre illerde de hissedildi | 3 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri
Giriş Tarihi: 03.04.2023 20:21 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 20:21

Son dakika Adana’da deprem meydana geldi! Çevre illerde de hissedildi | 3 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri

AFAD ve kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntıların ardından bölgede yaşayanlar detayları merak ederek Adana'da deprem mi oldu? sorusuna cevap aramaya başladı. Son dakika Adana deprem verileri ve tüm detaylar.

Son dakika Adana’da deprem meydana geldi! Çevre illerde de hissedildi | 3 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Yerin 7.14 kilometre derinliğinde, saat 19:16'da meydana gelen deprem sonrasında bölgede bulunanlar 3 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine erişmek isteyerek Adana'da deprem mi oldu? sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

ADANA'DA ŞİDDETLİ DEPREM

Son dakika Adana deprem verileri ve tüm detaylar şöyle;

Son dakika Adana’da deprem meydana geldi! Çevre illerde de hissedildi | 3 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

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Son dakika Adana’da deprem meydana geldi! Çevre illerde de hissedildi | 3 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri

AFAD VERİLERİ

Son dakika Adana’da deprem meydana geldi! Çevre illerde de hissedildi | 3 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ KONUMU

Son dakika Adana’da deprem meydana geldi! Çevre illerde de hissedildi | 3 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri
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