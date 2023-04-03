Haberler Yaşam Son dakika Adana’da deprem meydana geldi! Çevre illerde de hissedildi | 3 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri

Giriş Tarihi: 03.04.2023 20:21 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 20:21

Son dakika Adana’da deprem meydana geldi! Çevre illerde de hissedildi | 3 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri

AFAD ve kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntıların ardından bölgede yaşayanlar detayları merak ederek Adana'da deprem mi oldu? sorusuna cevap aramaya başladı. Son dakika Adana deprem verileri ve tüm detaylar.