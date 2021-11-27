Son Dakika: Deprem kuşağında bulunan yurdumuzda irili ufaklı sarsıntılarla güne başlayan vatandaşlar Kandilli ve AFAD uyarılarını takip ediyor. Bugün sabah saatlerinde Ege Denizi, Akdeniz, Van'da meydana gelen depremlerin ardından "Az önce deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu, kaç şiddetinde?" gibi sorular yanıt arıyor. Sabah saatlerinde Van'da meydana gelen 3.9'luk sarsıntının ardından bölgedeki vatandaşlar güncel uyarıları takip ediyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 27 Kasım 2021 en son depremlerin merkez üssü ve büyüklüğü!