Son depremler milyonlarca kişi tarafından son dakika haberleri kapsamında araştırılıyor. Bulunduğu yerde sarsıntı hisseden ve bunun kaynağını araştıran pek çok kişi az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç şiddetinde diye araştırıyor. Van, Balıkesir, Ege Denizi, Akdeniz, Muğla, Tokat gibi merkezlerde yaşanan sarsıntıların ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 27 Kasım 2021 inceleniyor. İşte bugün en son yaşanan depremler hakkında bilgiler!