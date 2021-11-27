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Haberler Yaşam Son Dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 27 Kasım 2021! Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?
Giriş Tarihi: 27.11.2021 07:32 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 08:07

Son Dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 27 Kasım 2021! Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Son Dakika: Deprem kuşağında bulunan yurdumuzda irili ufaklı sarsıntılarla güne başlayan vatandaşlar Kandilli ve AFAD uyarılarını takip ediyor. Bugün sabah saatlerinde Ege Denizi, Akdeniz, Van'da meydana gelen depremlerin ardından "Az önce deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu, kaç şiddetinde?" gibi sorular yanıt arıyor. Sabah saatlerinde Van'da meydana gelen 3.9'luk sarsıntının ardından bölgedeki vatandaşlar güncel uyarıları takip ediyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 27 Kasım 2021 en son depremlerin merkez üssü ve büyüklüğü!

Son Dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 27 Kasım 2021! Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Son depremler milyonlarca kişi tarafından son dakika haberleri kapsamında araştırılıyor. Bulunduğu yerde sarsıntı hisseden ve bunun kaynağını araştıran pek çok kişi az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç şiddetinde diye araştırıyor. Van, Balıkesir, Ege Denizi, Akdeniz, Muğla, Tokat gibi merkezlerde yaşanan sarsıntıların ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 27 Kasım 2021 inceleniyor. İşte bugün en son yaşanan depremler hakkında bilgiler!

Son Dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 27 Kasım 2021! Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

SON DEPREMLER: DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? - 27 KASIM 2021

Yurtta ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarını sürekli olarak güncelleyerek kamuoyuna sunan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri şöyle;

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Son Dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 27 Kasım 2021! Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Bugün sabah saat 06:59 sularında Van Muradiye ilçesinde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti AFAD tarafından 3.9, Kandilli Rasathanesi tarafından 4.2 olarak tespit edildi.

Son Dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 27 Kasım 2021! Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Son dakika deprem bilgilerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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