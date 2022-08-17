Haberler Yaşam Son dakika: Afyonkarahisar'daki cinayetin sebebi belli oldu! Eşini öldürdükten sonra 'intikam' paylaşımı yapmıştı

Giriş Tarihi: 17.08.2022 18:48 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 19:02

Son dakika: Afyonkarahisar'daki cinayetin sebebi belli oldu! Eşini öldürdükten sonra 'intikam' paylaşımı yapmıştı

Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. İlçedeki Kapalı Çarşı'da eşi Sibel Uyanık ile yürüyen Mehmet Ali Uyanık, tartıştığı İbrahim Duru'yu tabancayla vurarak öldürdü. Bu sırada eşinin bir dükkana sığındığını gören Uyanık, onu da tabancayla vurarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Ali Uyanık olayın ardından sosyal medya hesabından 'İntikam benim işim' paylaşımı yaparken, ifadesinde cinayetin sebebini de açıkladı. İşte detaylar...