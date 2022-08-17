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Haberler Yaşam Son dakika: Afyonkarahisar'daki cinayetin sebebi belli oldu! Eşini öldürdükten sonra 'intikam' paylaşımı yapmıştı
Giriş Tarihi: 17.08.2022 18:48 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 19:02

Son dakika: Afyonkarahisar'daki cinayetin sebebi belli oldu! Eşini öldürdükten sonra 'intikam' paylaşımı yapmıştı

Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. İlçedeki Kapalı Çarşı'da eşi Sibel Uyanık ile yürüyen Mehmet Ali Uyanık, tartıştığı İbrahim Duru'yu tabancayla vurarak öldürdü. Bu sırada eşinin bir dükkana sığındığını gören Uyanık, onu da tabancayla vurarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Ali Uyanık olayın ardından sosyal medya hesabından 'İntikam benim işim' paylaşımı yaparken, ifadesinde cinayetin sebebini de açıkladı. İşte detaylar...

DHA
Son dakika: Afyonkarahisar’daki cinayetin sebebi belli oldu! Eşini öldürdükten sonra ’intikam’ paylaşımı yapmıştı

Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'daki olay, dün Sandıklı ilçesi Kapalı Çarşı'da meydana geldi. Eşi Sibel ile yürüyen Mehmet Ali Uyanık, kahve önünde oturan İbrahim Duru ve babası Adil Duru ile tartışmaya başladı.

Son dakika: Afyonkarahisar’daki cinayetin sebebi belli oldu! Eşini öldürdükten sonra ’intikam’ paylaşımı yapmıştı

Bu sırada Sibel Uyanık, kahvenin önünden uzaklaştı. Tartışmanın büyümesi ile Uyanık, tabancayla baba ve oğluna ateş açtıktan sonra eşi Sibel Uyanık'ın yanına gitti.

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Son dakika: Afyonkarahisar’daki cinayetin sebebi belli oldu! Eşini öldürdükten sonra ’intikam’ paylaşımı yapmıştı

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sibel Uyanık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı baba- oğul ise hastaneye kaldırıldı. İbrahim Duru, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Son dakika: Afyonkarahisar’daki cinayetin sebebi belli oldu! Eşini öldürdükten sonra ’intikam’ paylaşımı yapmıştı

Olaydan sonra kaçan Mehmet Ali Uyanık, 4 saat sonra polisler ekiplerince saklandığı metruk binada yakalandı.

Son dakika: Afyonkarahisar’daki cinayetin sebebi belli oldu! Eşini öldürdükten sonra ’intikam’ paylaşımı yapmıştı

KAN DONDURAN İNTİKAM PAYLAŞIMI

Uyanık'ın, yakalamadan önce sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabı üzerinden 'İntikam benim işim' paylaşımı yaptığı görüldü. Sibel Uyanık ve İbrahim Duru'nun cenazeleri, sabah saatlerinde toprağa verildi. Tedavisi tamamlanan Adil Duru ise taburcu edildi.

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