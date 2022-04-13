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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Akdeniz Girit açıklarında korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi ile duyurdu!
Giriş Tarihi: 13.04.2022 23:05 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 23:05

SON DAKİKA: Akdeniz Girit açıklarında korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi ile duyurdu!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Akdeniz - Girit Adası açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de 4.5 olarak açıkladı. Son dakika deprem haberinin detayları…

SON DAKİKA: Akdeniz Girit açıklarında korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi ile duyurdu!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Akdeniz - Girit Adası yakınlarında saat 22:35'te 4.5 büyüklüğünde bir son dakika depremi meydana geldi.

SON DAKİKA: Akdeniz Girit açıklarında korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi ile duyurdu!

AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM!

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Akdeniz açıklarında saat 22.35'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 50.50 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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SON DAKİKA: Akdeniz Girit açıklarında korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi ile duyurdu!

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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