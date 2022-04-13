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SON DAKİKA: Akdeniz Girit açıklarında korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi ile duyurdu!
Giriş Tarihi: 13.04.2022 23:05
Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
23:05
SON DAKİKA: Akdeniz Girit açıklarında korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi ile duyurdu!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Akdeniz - Girit Adası açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de 4.5 olarak açıkladı. Son dakika deprem haberinin detayları…