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Haberler Yaşam Son dakika | Aleyna Ağgül’ün intihar notunda şok ifadeler: ‘Gökhan bir tecavüzcü!’ ‘Arkadaşlarının karıları ile yatmandan belli’
Giriş Tarihi: 14.01.2022 17:32 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 17:34

Son dakika | Aleyna Ağgül’ün intihar notunda şok ifadeler: ‘Gökhan bir tecavüzcü!’ ‘Arkadaşlarının karıları ile yatmandan belli’

Son dakika haberi: Korkunç olay tarihler 30 Eylül 2021'i gösterdiğinde Iğdır'da yaşanmıştı. 5'inci kattan atlayarak yaşamına son veren Aleyna Ağgül'ün (18) 'Ölümünden Gökhan Argın sorumludur' şeklindeki notu ruj kalemi ile yazdığı ortaya çıktı. Ağgül'ün evindeki not defterinde, şüpheliye hitaben yazıldığı değerlendirilen bir sayfalık yazıda ise, "Sen konuşmak nedir, insanlık nedir bilmeyen, sinir hastası birisin. Oğlunun kız arkadaşına iki kez tecavüz etmenden, arkadaşlarının karıları ile yatmandan belli" ifadelerini kullandığı anlaşıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika | Aleyna Ağgül’ün intihar notunda şok ifadeler: ‘Gökhan bir tecavüzcü!’ ‘Arkadaşlarının karıları ile yatmandan belli’

Aleyna Ağgül, 30 Eylül 2021'de, yaşadığı apartmana bitişik apartmanın boşluğunda ölü bulundu. 'Ölümümün tek sebebi Gökhan Argın'dır. Gökhan bir tecavüzcü' yazılı not bırakan Aleyna'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında nakliye firması sahibi evli ve 2 çocuk babası Gökhan Argın (41) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Argın, Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol ve imza şartıyla il ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı, şüphelinin serbest bırakılması kararına itiraz etti. Ancak savcılığın itirazı reddedildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıtlara 'şüpheli' olarak geçen Ağgül'ün ölümüyle ilgili sosyal medya hesapları ve cep telefonlarını incelemek üzere Bilişim Suçlar Şube Müdürlüğü'ne gönderdi. Yapılan incelemeler sonucunda mahkemeye sunulan raporu inceleyen hakim, genç kızı ölüme sürüklediği öne sürülen Gökhan Argın'ın yakalanıp cezaevine gönderilmesi için emniyete talimat verdi. Yeniden gözaltına alınan Argın, olaydan 8 gün sonra tutuklanarak cezaevine konuldu.

Son dakika | Aleyna Ağgül’ün intihar notunda şok ifadeler: ‘Gökhan bir tecavüzcü!’ ‘Arkadaşlarının karıları ile yatmandan belli’

Gökhan Argın hakkında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 5 sayfalık iddianame, gönderildiği 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Gökhan Argın, kasten öldürme, şantaj ve basit yaralama suçlarından 17 Mart'ta ilk duruşmaya çıkacak. Hazırlanan iddianamede Aleyna Ağgül'ün, intihar etmeden önce ayakkabılık üzerine bırakılan ve ruj kalemi ile yazıldığı değerlendirilen notta 'Ölümümün tek sebebi Gökhan Argın'dır Gökhan bir tecavüzcü' ibaresinin yazılı olduğu belirtildi.


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Son dakika | Aleyna Ağgül’ün intihar notunda şok ifadeler: ‘Gökhan bir tecavüzcü!’ ‘Arkadaşlarının karıları ile yatmandan belli’

Aleyna Ağgül'ün yine ikametinde bulunan not defterinde şüpheliye hitaben yazıldığı değerlendirilen bir sayfalık yazıda da 'Sen konuşmak nedir, insanlık nedir bilmeyen, sinir hastası biri olduğun için benim konuşup çözme ısrarlarıma karşılık arabada ayağımdan tutup atmanın haklılığını savunan, gece yarıları satırla çöllerde tehdit eden sinir problemleri olan hasta bir insansın. Oğlunun kız arkadaşına iki kez tecavüz etmenden, arkadaşlarının karıları ile yatmandan belli. Bunu da demeden geçemeyeceğim, benim yaptığım tek hata sadece beni küçük düşürürken senin yaptığın şerefsizlikler 17- 18 yaşında bir kızın defalarca psikolojisini bozduğun, defalarca intihara sebep olduğun, buna rağmen bu ağzı ve yaptığını değiştirmemen senin ne kadar vicdandan uzak olduğunu gösterdi zaten' şeklinde not bulunduğu bildirildi.


Son dakika | Aleyna Ağgül’ün intihar notunda şok ifadeler: ‘Gökhan bir tecavüzcü!’ ‘Arkadaşlarının karıları ile yatmandan belli’

İddianameye Aleyna Ağgül'ün arkadaşı Beyza N.T. ile Serhat Ş.'nin ifadelerine de yer verildi. Beyza N.T., şüpheli Gökhan'ı görmediğini ve tanımadığını ancak Aleyna'nın anlattığı kadarıyla bildiğini belirtti. Beyza N.T., Gökhan'ın sürekli Aleyna'yı rahatsız edip tehditlerde bulunduğunu ve darbettiğini söyledi. 29 Eylül 202'de Aleyna'nın kendisine WhatsApp üzerinden gönderdiği ses kaydında artık dayanamadığını ve şikayetçi olmak için karakola gittiğini söylediğini belirtene Beyza N.T., buna ilişkin ses kaydını Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiğini söyledi. Ses kaydının çözümlemesinde, '...ondan sonra bu da görüp tuttu, yine şey kolum molum morarıp, yine anladın mı, geldi yine evin oraya falan, öyle ben de geldim şikayetçi olacağım, artık daha yeter' dediği bildirildi.

Son dakika | Aleyna Ağgül’ün intihar notunda şok ifadeler: ‘Gökhan bir tecavüzcü!’ ‘Arkadaşlarının karıları ile yatmandan belli’

Yine bu ses kaydında ismi geçen ve Aleyna ile görüşmesi nedeniyle şüpheli tarafından uyarıldığı belirtilen Serhat isimli şahsın Serhat Ş. olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Serhat Ş.'nin ifadesinde Aleyna'yı, ağabeyi Muhammet'ten dolayı bildiğini, 2021 yılının başlarında sosyal medya aracılığıyla tanışıp görüşmeye başladığını, aralarında herhangi bir ilişkisi olmadığını söylediği kaydedildi. Serhat Ş., Aleyna'nın kendisine Gökhan Argın'ın sürekli peşinde gezdiğini, evine kadar geldiğini, eve almadığı veya çağırıp da yanına gitmediği zaman satır ile kapısına kadar gelip bağırdığını, korktuğu ve kendi ailesinden çekindiği için bu durumu kimseye anlatmadığını ve mecburen Gökhan'ın yanına gittiğini söylediğini söylediği belirtildi.

Serhat Ş.'nin intihar olayından 4- 5 gün önce, tanımadığı bir numaradan Gökhan Argın'ın kendisini aradığını, söz konusu kişiyle Vali Yolu'nda görüştüğünü, şüphelinin Aleyna ile aralarında bir şey olup olmadığını sorduğunu, kendisinin de sadece normal arkadaş olarak görüştüğünü belirttiğini, bu durumu Aleyna'ya da telefonla bildirdiği belirtildi.



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