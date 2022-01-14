Son dakika | Aleyna Ağgül’ün intihar notunda şok ifadeler: ‘Gökhan bir tecavüzcü!’ ‘Arkadaşlarının karıları ile yatmandan belli’

Son dakika haberi: Korkunç olay tarihler 30 Eylül 2021'i gösterdiğinde Iğdır'da yaşanmıştı. 5'inci kattan atlayarak yaşamına son veren Aleyna Ağgül'ün (18) 'Ölümünden Gökhan Argın sorumludur' şeklindeki notu ruj kalemi ile yazdığı ortaya çıktı. Ağgül'ün evindeki not defterinde, şüpheliye hitaben yazıldığı değerlendirilen bir sayfalık yazıda ise, "Sen konuşmak nedir, insanlık nedir bilmeyen, sinir hastası birisin. Oğlunun kız arkadaşına iki kez tecavüz etmenden, arkadaşlarının karıları ile yatmandan belli" ifadelerini kullandığı anlaşıldı. İşte son dakika haberinin detayları…