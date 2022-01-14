Son dakika | Aleyna Ağgül’ün intihar notunda şok ifadeler: ‘Gökhan bir tecavüzcü!’ ‘Arkadaşlarının karıları ile yatmandan belli’

Yine bu ses kaydında ismi geçen ve Aleyna ile görüşmesi nedeniyle şüpheli tarafından uyarıldığı belirtilen Serhat isimli şahsın Serhat Ş. olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Serhat Ş.'nin ifadesinde Aleyna'yı, ağabeyi Muhammet'ten dolayı bildiğini, 2021 yılının başlarında sosyal medya aracılığıyla tanışıp görüşmeye başladığını, aralarında herhangi bir ilişkisi olmadığını söylediği kaydedildi. Serhat Ş., Aleyna'nın kendisine Gökhan Argın'ın sürekli peşinde gezdiğini, evine kadar geldiğini, eve almadığı veya çağırıp da yanına gitmediği zaman satır ile kapısına kadar gelip bağırdığını, korktuğu ve kendi ailesinden çekindiği için bu durumu kimseye anlatmadığını ve mecburen Gökhan'ın yanına gittiğini söylediğini söylediği belirtildi.

Serhat Ş.'nin intihar olayından 4- 5 gün önce, tanımadığı bir numaradan Gökhan Argın'ın kendisini aradığını, söz konusu kişiyle Vali Yolu'nda görüştüğünü, şüphelinin Aleyna ile aralarında bir şey olup olmadığını sorduğunu, kendisinin de sadece normal arkadaş olarak görüştüğünü belirttiğini, bu durumu Aleyna'ya da telefonla bildirdiği belirtildi.







