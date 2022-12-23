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SON DAKİKA! Almanya'da cenazesi yakılan Türk olayında yeni detaylar: O hastanenin ilk skandalı değilmiş!
Giriş Tarihi: 23.12.2022 21:35
Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
21:39
SON DAKİKA! Almanya'da cenazesi yakılan Türk olayında yeni detaylar: O hastanenin ilk skandalı değilmiş!
Son dakika haberi: Almanya'nın Hannover kentinde 71 yaşındaki Abdulkadir Sargın'ın cenazesinin 'yanlışlıkla' yakılması olayı şaşkına çevirirken skandala ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Acılı ailenin aynı hastaneden daha önce de mağdur olduğu ortaya çıktı. İşte o akılalmaz hikaye...