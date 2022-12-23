SON DAKİKA! Almanya’da cenazesi yakılan Türk olayında yeni detaylar: O hastanenin ilk skandalı değilmiş!

AMCAMIN KÜLLERİ KASADA TOPRAĞA VERİLMİŞ

Barış Sargın amcası Abdülkadir Sargın'ın yakılan küllerini Grosburgwedel Kasabası'nda toprağa verildiğini öğrendiklerini söyledi. Burada mezardan tekrar alınacak olan küllerin kendirine teslim edileceği görevliler tarafından kendisine bildirildiğini de belirten Barış Sargın, "Amcamın kadavrasının kullanıldığını düşünüyorum. Yaşananlar beni ister istemez bu yöne sevk ediyor" dedi.