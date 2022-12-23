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Haberler Yaşam SON DAKİKA! Almanya'da cenazesi yakılan Türk olayında yeni detaylar: O hastanenin ilk skandalı değilmiş!
Giriş Tarihi: 23.12.2022 21:35 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 21:39

SON DAKİKA! Almanya'da cenazesi yakılan Türk olayında yeni detaylar: O hastanenin ilk skandalı değilmiş!

Son dakika haberi: Almanya'nın Hannover kentinde 71 yaşındaki Abdulkadir Sargın'ın cenazesinin 'yanlışlıkla' yakılması olayı şaşkına çevirirken skandala ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Acılı ailenin aynı hastaneden daha önce de mağdur olduğu ortaya çıktı. İşte o akılalmaz hikaye...

ERDOĞAN ÖZTÜRK
SON DAKİKA! Almanya’da cenazesi yakılan Türk olayında yeni detaylar: O hastanenin ilk skandalı değilmiş!

Son dakika haberi... Almanya'nın Hannover kentindeki MHH Hastanesi Acil Servisi'nde geçirdiği beyin kanamsı sonucu 13 Aralık tarihinde vefat eden 3 çocuk babası Abdulkadir Sargın'ın (71) naaşının, İslami usullere uygun şekilde yıkanıp kefenlenmek üzere yapılan hazırlıklar sırasında bir Alman vatandaşının cenazesiyle karıştı.

SON DAKİKA! Almanya’da cenazesi yakılan Türk olayında yeni detaylar: O hastanenin ilk skandalı değilmiş!

Ailenin temas kurduğu Adli Tıp Servisi, Sargın'ın cenazesinin yakıldığı bilgisini verdiğinde aile büyük şaşkınlık yaşadı. Aile olanlara inanmak istemedi. Ancak olay gerçekti. Durumu hemen polise bildirdiler.

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SON DAKİKA! Almanya’da cenazesi yakılan Türk olayında yeni detaylar: O hastanenin ilk skandalı değilmiş!

AİLE PERİŞAN OLDU

Barış Sargın yaşananların ardından amcasının 3 çocuğunu perişan olduğunu söyledi. Bu olaylar yaşanmamış olsaydı şu anda amcasını Hannover Ketinde 20 Aralık tarihinde İslami kurallara göre toprağa verilecekti. Ruhu huzura kavuşacaktı. Ancak Amcam 13 Aralıkta vefat etti."

SON DAKİKA! Almanya’da cenazesi yakılan Türk olayında yeni detaylar: O hastanenin ilk skandalı değilmiş!

"Ruhu huzura ermedi. Akşam Alman profesör aradı. Bize amcamın külünü 28'inde teslim edileceğini söyledi. Ben amcamın külü olduğunu nereden bileyim. Olayın peşini bırakmayacağız. Almanya'da yaklaşık 4 milyonu Türk, 10 milyon Müslüman'ın yaşıyor. Bu olayı herkese duyurmak istiyoruz. Başımıza gelen başkasının basına gelmesin." diye konuştu.

SON DAKİKA! Almanya’da cenazesi yakılan Türk olayında yeni detaylar: O hastanenin ilk skandalı değilmiş!

AMCAMIN KÜLLERİ KASADA TOPRAĞA VERİLMİŞ

Barış Sargın amcası Abdülkadir Sargın'ın yakılan küllerini Grosburgwedel Kasabası'nda toprağa verildiğini öğrendiklerini söyledi. Burada mezardan tekrar alınacak olan küllerin kendirine teslim edileceği görevliler tarafından kendisine bildirildiğini de belirten Barış Sargın, "Amcamın kadavrasının kullanıldığını düşünüyorum. Yaşananlar beni ister istemez bu yöne sevk ediyor" dedi.

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