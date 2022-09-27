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SON DAKİKA | Ankara ikinci şehir hastanesine kavuşuyor: Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışını Başkan Erdoğan yapacak
Giriş Tarihi: 27.09.2022 20:26
Güncelleme Tarihi: 27.09.2022
20:55
SON DAKİKA | Ankara ikinci şehir hastanesine kavuşuyor: Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışını Başkan Erdoğan yapacak
Son Dakika Haberi: Türkiye'nin 20'nci Ankara'nın ise ikinci şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yapılacak. Türkiye'nin sağlık turizmine de önemli katkı yapması beklenen hastane 4 bin 50 yatak kapasiteyle hizmet verecek. İşte Etlik Şehir Hastanesi hakkında detaylar....