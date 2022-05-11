Son dakika: Ankara’da veterinere tecavüz etmişti! Mahkeme bir anda karıştı

TUTUKLANMA TALEP EDİLDİ

Duruşmaların hangi durumlarda kapalı görüleceğinin yasada belirtildiğini, mevcut dosyanın bu kapsamda olmadığını söyleyen mağdur avukatları ise duruşmanın basına kapalı görülmesi talebinin, 'Yargılamanın aleniliği ilkesine' aykırı olduğunu söyledi.