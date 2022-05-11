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Son dakika: Ankara'da veterinere tecavüz etmişti! Mahkeme bir anda karıştı
Giriş Tarihi: 11.05.2022 14:19
Güncelleme Tarihi: 11.05.2022
15:28
Son dakika: Ankara'da veterinere tecavüz etmişti! Mahkeme bir anda karıştı
Son dakika haberi: Ankara'da hayvan hastanesinde çalışan veteriner hekimin cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla aralarında eski Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hasan Bilgili'nin de bulunduğu 3 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme, esas hakkında mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar verdi. Duruşmanın sona ermesiyle salondaki bazı izleyicilerin sanığın tutuklanmaması gerekçesiyle slogan atması üzerine, mahkeme başkanı, slogan atan izleyicinin kimliğinin tespit edilmesini istedi. İzleyiciler ile polis arasında adliye koridorunda gerginlik yaşandı.