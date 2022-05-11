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Haberler Yaşam Son dakika: Ankara'da veterinere tecavüz etmişti! Mahkeme bir anda karıştı
Giriş Tarihi: 11.05.2022 14:19 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 15:28

Son dakika: Ankara'da veterinere tecavüz etmişti! Mahkeme bir anda karıştı

Son dakika haberi: Ankara'da hayvan hastanesinde çalışan veteriner hekimin cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla aralarında eski Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hasan Bilgili'nin de bulunduğu 3 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme, esas hakkında mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar verdi. Duruşmanın sona ermesiyle salondaki bazı izleyicilerin sanığın tutuklanmaması gerekçesiyle slogan atması üzerine, mahkeme başkanı, slogan atan izleyicinin kimliğinin tespit edilmesini istedi. İzleyiciler ile polis arasında adliye koridorunda gerginlik yaşandı.

Dilhan Dumanoğlu
Son dakika: Ankara’da veterinere tecavüz etmişti! Mahkeme bir anda karıştı

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hasan Bilgili, 2019'da kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan Ç.B'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Son dakika: Ankara’da veterinere tecavüz etmişti! Mahkeme bir anda karıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden çıkarılan Bilgili ile yardımcısı Serkan Durmaz hakkında 'Cnsel istismar', jinekolog Hüseyin Şenyurt hakkında ise 'Delilleri karartma' suçundan dava açtı.

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Son dakika: Ankara’da veterinere tecavüz etmişti! Mahkeme bir anda karıştı

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Hasan Bilgili, veteriner hekim Serkan Durmaz, cinsel saldırıya ilişkin delilleri karartmakla suçlanan jinekolog Hüseyin Şenyurt, mağdure Ç.B, ailesi ve taraf avukatları ile çok sayıda izleyici katıldı.

Son dakika: Ankara’da veterinere tecavüz etmişti! Mahkeme bir anda karıştı

Mahkeme başkanı, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından buna ilişkin taraflara söz hakkı verdi. Sanık avukatları, mahkeme heyetini etkiledikleri gerekçesiyle izleyici ve basın mensuplarının mahkeme salonundan çıkarılarak duruşmanın kapalı görülmesini istedi.

Son dakika: Ankara’da veterinere tecavüz etmişti! Mahkeme bir anda karıştı

TUTUKLANMA TALEP EDİLDİ

Duruşmaların hangi durumlarda kapalı görüleceğinin yasada belirtildiğini, mevcut dosyanın bu kapsamda olmadığını söyleyen mağdur avukatları ise duruşmanın basına kapalı görülmesi talebinin, 'Yargılamanın aleniliği ilkesine' aykırı olduğunu söyledi.

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