Son dakika: Antalya Kemer’de orman yangını! Turizm cenneti alev alev yanıyor: Devlet hastanesi tahliye edildi

Son dakika haberleri: Antalya'nın turistik ilçesi Kemer'de dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınının 60 hektar alanda etkili olduğu belirtildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bölgeye gelerek yangın koordinasyon merkezinde Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'den bilgi aldı. Turizm bölgesi Kemer'de şu anda turizm tesislerini tehdit eden bir yangının söz konusu olmadığını açıklayan Karaloğlu, Kemer Devlet Hastanesi'nin ve yine yangın bölgesine yakın 10 konutun tedbir amaçlı boşaltığını ifade etti.