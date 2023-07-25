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Haberler Yaşam Son dakika: Antalya Kemer'de orman yangını! Turizm cenneti alev alev yanıyor: Devlet hastanesi tahliye edildi
Giriş Tarihi: 25.07.2023 07:58 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 08:44

Son dakika: Antalya Kemer'de orman yangını! Turizm cenneti alev alev yanıyor: Devlet hastanesi tahliye edildi

Son dakika haberleri: Antalya'nın turistik ilçesi Kemer'de dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınının 60 hektar alanda etkili olduğu belirtildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bölgeye gelerek yangın koordinasyon merkezinde Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'den bilgi aldı. Turizm bölgesi Kemer'de şu anda turizm tesislerini tehdit eden bir yangının söz konusu olmadığını açıklayan Karaloğlu, Kemer Devlet Hastanesi'nin ve yine yangın bölgesine yakın 10 konutun tedbir amaçlı boşaltığını ifade etti.

DHA
Son dakika: Antalya Kemer’de orman yangını! Turizm cenneti alev alev yanıyor: Devlet hastanesi tahliye edildi

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangında alevlerin 60 hektar alanda etkili olduğu belirtildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bölgeye gelerek yangın koordinasyon merkezinde Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'den bilgi aldı. Bakan yardımcıları, incelemelerinin ardından açıklamada bulundu.

Son dakika: Antalya Kemer’de orman yangını! Turizm cenneti alev alev yanıyor: Devlet hastanesi tahliye edildi

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Antalya ve Kemer'e geçmiş olsun dileğinde bulunarak, yangın açısından riski yüksek bir dönem yaşandığını belirterek, "Nem oranının düşük, hava sıcaklığının yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Gün içerisinde farklı illerimizde yangınlar oldu.

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Son dakika: Antalya Kemer’de orman yangını! Turizm cenneti alev alev yanıyor: Devlet hastanesi tahliye edildi

Bunların hepsini Orman Genel Müdürlüğümüz ve yardımcı olan devletimizin diğer kurum kuruluşlarıyla beraber kontrol altına aldık. Şu anda Kemer'deki yangınımız devam ediyor. İnşallah bu yangını da sabah gündoğumu itibarıyla havadan yoğun bir müdahaleyle kontrol altına alırız diye temenni ediyoruz" dedi.

Son dakika: Antalya Kemer’de orman yangını! Turizm cenneti alev alev yanıyor: Devlet hastanesi tahliye edildi

DEVLET HASTANESİ VE 10 EV TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Turizm bölgesi Kemer'de şu anda turizm tesislerini tehdit eden bir yangının söz konusu olmadığını açıklayan Bakan Yardımcısı Karaloğlu, "Misafirlerimiz tesislerinde huzur içerisinde tatillerini geçirmeye devam ediyorlar. Yangın bölgesine yakın olan Kemer Devlet Hastanesi var.

Son dakika: Antalya Kemer’de orman yangını! Turizm cenneti alev alev yanıyor: Devlet hastanesi tahliye edildi

Tedbir olarak sayın valimiz orada tedavi gören hastaları boşalttı. 14 hastamız vardı hastanede bunların 12'si evlerine taburcu edildi, 2 hastamız farklı hastanelere nakledildi. Yine yangın bölgesine yakın 10 konut tedbir olarak boşaltıldı. Şu anda çok ciddi bir risk olmasa da boşaltılmış oldu. Yine bir tüp deposu riskli bir alandı. Valiliğimiz ve AFAD tarafından boşaltıldı" diye konuştu.

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