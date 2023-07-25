Son dakika: Antalya Kemer’de orman yangını! Turizm cenneti alev alev yanıyor: Devlet hastanesi tahliye edildi

Tedbir olarak sayın valimiz orada tedavi gören hastaları boşalttı. 14 hastamız vardı hastanede bunların 12'si evlerine taburcu edildi, 2 hastamız farklı hastanelere nakledildi. Yine yangın bölgesine yakın 10 konut tedbir olarak boşaltıldı. Şu anda çok ciddi bir risk olmasa da boşaltılmış oldu. Yine bir tüp deposu riskli bir alandı. Valiliğimiz ve AFAD tarafından boşaltıldı" diye konuştu.