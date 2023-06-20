Son dakika: Antalya’da kendisine işkence eden eşi Ramazan İpek’i öldürmüştü! Melek İpek’in hayatı film oluyor

SERVİS ŞOFÖRLÜĞÜ YAPIYOR



Melek İpek 26 Nisan 2021 tarihinde cezaevinden çıktığı günün ertesinde şalvar giyip iki kızının eğimi için çalışmaya başladı. Daha sonra asıl mesleği olan servis şoförlüğü yapan İpek, "Benim için iki kızımın eğitimi ve geleceği her şeyden önemli.



