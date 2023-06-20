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Son dakika: Antalya'da kendisine işkence eden eşi Ramazan İpek'i öldürmüştü! Melek İpek’in hayatı film oluyor
Giriş Tarihi: 20.06.2023 06:49
Güncelleme Tarihi: 20.06.2023
06:51
Son dakika: Antalya'da kendisine işkence eden eşi Ramazan İpek'i öldürmüştü! Melek İpek’in hayatı film oluyor
Son dakika haberi: Antalya'da 2 yıl önce kendisine çıplak halde kelepçeli işkence yapan eşini av tüfeği ile öldüren ve "Meşru müdafaa" ile ceza almayan Melek İpek'in (31) hayatı film oluyor. Hayatına servis şoförlüğü yaparak devam eden Melek İpek, başrolü de kendisi oynayacak.