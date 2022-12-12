Son dakika: Aşka küstüren Eylem! Güzelliğine kapıldı, 500 bin lira çarpıldı

O kadar çok seviyordum ki ne dediyse kabul ettim. Evin elektronik eşyaları da dahil A'dan Z'ye ne gerekiyorsa hepsini aldık. Bana evini dayattı döşetti, ayrıca iki de telefon aldırdı. Babamdan kalma yadigâr iki altınım vardı onları da verdim.



