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Son dakika: Aşka küstüren Eylem! Güzelliğine kapıldı, 500 bin lira çarpıldı
Giriş Tarihi: 12.12.2022 06:46
Güncelleme Tarihi: 12.12.2022
06:48
Son dakika: Aşka küstüren Eylem! Güzelliğine kapıldı, 500 bin lira çarpıldı
Son dakika haberi: Uzun yıllar Belçika'da işçi olarak çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönen 41 yaşındaki Mükremin Tercan, artık evlilik zamanının geldiğini düşünerek eyleme geçti. Kayseri'de yolda gördüğü E. B.'ye "merhaba çok güzelsiniz" diyerek bir aşkın kıvılcımını ateşlediğini zanneden Mükremin Tercan, yuva kurayım derken tüm birikiminden oldu.