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Haberler Yaşam Son dakika: Aşka küstüren Eylem! Güzelliğine kapıldı, 500 bin lira çarpıldı
Giriş Tarihi: 12.12.2022 06:46 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 06:48

Son dakika: Aşka küstüren Eylem! Güzelliğine kapıldı, 500 bin lira çarpıldı

Son dakika haberi: Uzun yıllar Belçika'da işçi olarak çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönen 41 yaşındaki Mükremin Tercan, artık evlilik zamanının geldiğini düşünerek eyleme geçti. Kayseri'de yolda gördüğü E. B.'ye "merhaba çok güzelsiniz" diyerek bir aşkın kıvılcımını ateşlediğini zanneden Mükremin Tercan, yuva kurayım derken tüm birikiminden oldu.

Ali ALTUNTAŞ
Son dakika: Aşka küstüren Eylem! Güzelliğine kapıldı, 500 bin lira çarpıldı

Nişanlandığı E. B.'ye 500 bin lira para ile baba yadigârı altınlarını veren Mükremin Tercan, çeyiz alması içinde nişanlısına her ay 3 bin 500 lira gönderdi. E. B.'nin FETÖ iltisakı nedeniyle kapatılan sendikada çalıştığını öğrenen Tercan; "Ne işin vardı o sendikada dememle birlikte beni terk etti. Bu da yetmiyormuş gibi 6 ay uzaklaştırma kararı aldırttı. Maalesef çok sevdim ama dolandırıldım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Son dakika: Aşka küstüren Eylem! Güzelliğine kapıldı, 500 bin lira çarpıldı

Belçika'da işçi olarak çalışırken geçirdiği kaza sonrası emekli olan Mükremin Tercan, memleketi Kayseri'ye gelerek evlenmek istedi. Kayseri'nin en işlek caddesi olan Sivas Caddesinde gezdiği sırada gördüğü E. B.'ye 'merhaba" diyen Tercan; "kusura bakmayın ama çok güzelsiniz" dedi. İkili arasında bir merhaba ile başlayan muhabbet nişan getirdi. Nişanlanan çift düğün öncesi ev eşyaları ve çeyiz hazırlıkları yaptı.

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Son dakika: Aşka küstüren Eylem! Güzelliğine kapıldı, 500 bin lira çarpıldı

"GÜZELLİĞİNE KANDI 500 BİN LİRASINDAN OLDU"

E. B.'nin çok sevdiğini ve ne dediyse yaptığını belirten Mükremin Tercan; "Eylül bana hiç evlenmediğini, hastalığı nedeniyle çocuğunun olmadığını ve felçli babasına baktığını söyledi. Bende her şeyi kabul ettim ve nişanlanmaya karar verdik. Kendi aramızda nişan yapıp yüzük taktık.

Son dakika: Aşka küstüren Eylem! Güzelliğine kapıldı, 500 bin lira çarpıldı

O kadar çok seviyordum ki ne dediyse kabul ettim. Evin elektronik eşyaları da dahil A'dan Z'ye ne gerekiyorsa hepsini aldık. Bana evini dayattı döşetti, ayrıca iki de telefon aldırdı. Babamdan kalma yadigâr iki altınım vardı onları da verdim.

Son dakika: Aşka küstüren Eylem! Güzelliğine kapıldı, 500 bin lira çarpıldı

Daha sonra kredi kartı borçları için düzenli olarak her ay 3 bin 500 lira göndermemi istedi ve bu paraları da gönderdim. 20 bin Euro'dan fazla para harcadım. Hatta kadın hastalığından dolayı ameliyat olması gerekiyordu özel hastanede ameliyatını yaptırdım, kendimde refakatçisi oldum" diye konuştu.

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